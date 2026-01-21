menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Carioca

Tricolor pode ter novidades no time titular

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
23:33
Nova Iguaçu x Fluminense (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraNova Iguaçu x Fluminense (Foto: Arte/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (22) para enfrentar o Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Savarino pode estrear no Fla-Flu; Wallace Davi não joga o Carioca pelo Botafogo

O Tricolor tenta reagir após a primeira derrota na temporada, enquanto o Nova Iguaçu chega invicto e em bom momento no início do estadual.

Como chegam os times?

O Nova Iguaçu ainda não perdeu no Campeonato Carioca. A equipe empatou sem gols com o Vasco na rodada anterior, em São Januário, e iniciou a rodada na liderança do Grupo B. O técnico Carlos Vitor tem apenas um desfalque confirmado: o atacante Bill, que segue no departamento médico.

Já o Fluminense pode ter novidades importantes. O Tricolor, que até a rodada passada do Carioca não tinha utilizado o elenco principal, pode entrar em campo com força máxima. Os jogadores do time principal, que se apresentaram no dia 8, se juntaram ao "time do Carioca", que se apresentou no dia 2. Com isso, a escalação deve ser menos alternativa, já pensando na preparação para o jogo contra o Flamengo, no domingo (25).

continua após a publicidade

Últimos cinco jogos entre Nova Iguaçu e Fluminense

  • 16/02/2025 - Fluminense 2 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)
  • 28/01/2024 - Fluminense 3 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)
  • 17/01/2023 - Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)
  • 16/02/2022 - Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense - (Campeonato Carioca)
  • 11/04/2021 - Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)


➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

FICHA TÉCNICA
Nova Iguaçu x Fluminense
Campeonato Carioca – 3ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Philip George Bennett

⚽ Prováveis escalações

Nova Iguaçu (Técnico: Carlos Vitor)
Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Lucas Cruz; Xandinho e Vinícius Charopem.

continua após a publicidade

Fluminense (Técnico: Maxi Cuberas)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Otávio e Acosta; Santi Moreno, Canobbio e John Kennedy (Everaldo).

Jemmes em ação pelo Fluminense contra o Boavista (Foto: Daniel Brasil/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
Jemmes em ação pelo Fluminense contra o Boavista (Foto: Daniel Brasil/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias