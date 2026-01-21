Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Carioca
Tricolor pode ter novidades no time titular
O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (22) para enfrentar o Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.
O Tricolor tenta reagir após a primeira derrota na temporada, enquanto o Nova Iguaçu chega invicto e em bom momento no início do estadual.
Como chegam os times?
O Nova Iguaçu ainda não perdeu no Campeonato Carioca. A equipe empatou sem gols com o Vasco na rodada anterior, em São Januário, e iniciou a rodada na liderança do Grupo B. O técnico Carlos Vitor tem apenas um desfalque confirmado: o atacante Bill, que segue no departamento médico.
Já o Fluminense pode ter novidades importantes. O Tricolor, que até a rodada passada do Carioca não tinha utilizado o elenco principal, pode entrar em campo com força máxima. Os jogadores do time principal, que se apresentaram no dia 8, se juntaram ao "time do Carioca", que se apresentou no dia 2. Com isso, a escalação deve ser menos alternativa, já pensando na preparação para o jogo contra o Flamengo, no domingo (25).
Últimos cinco jogos entre Nova Iguaçu e Fluminense
- 16/02/2025 - Fluminense 2 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)
- 28/01/2024 - Fluminense 3 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)
- 17/01/2023 - Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)
- 16/02/2022 - Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense - (Campeonato Carioca)
- 11/04/2021 - Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)
✅ FICHA TÉCNICA
Nova Iguaçu x Fluminense
Campeonato Carioca – 3ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Philip George Bennett
⚽ Prováveis escalações
Nova Iguaçu (Técnico: Carlos Vitor)
Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Lucas Cruz; Xandinho e Vinícius Charopem.
Fluminense (Técnico: Maxi Cuberas)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Otávio e Acosta; Santi Moreno, Canobbio e John Kennedy (Everaldo).
