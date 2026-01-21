Fluminense recebe proposta do Boca Juniors por Serna

O Boca Juniors formalizou uma proposta para contratar Kevin Serna, atacante do Fluminense. A oferta gira em torno de cinco milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões) e está com a diretoria tricolor, que analisa os valores. A sinalização inicial é de manter o jogador para a sequência da temporada. O Tricolor entende que o jogador está valorizado no mercado, mas ainda tem mais potencial.

continua após a publicidade

➡️ Savarino pode estrear no Fla-Flu; Wallace Davi não joga o Carioca pelo Botafogo

A investida do clube argentino acontece após uma tentativa frustrada de contratar Hinestroza, que acabou próximo do Vasco. Diante desse cenário, Serna passou a ser o principal alvo ofensivo do Boca neste momento da janela. A informação da negociação foi dada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.

Internamente, o Fluminense trata o atacante como peça importante do elenco. Em 2025, Serna foi titular com frequência e encerrou a temporada com bons números, somando 13 gols e nove assistências, desempenho que reforçou sua relevância no time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Serna no Fluminense

Serna chegou ao Fluminense em julho de 2024, contratado junto ao Alianza Lima. O clube investiu US$ 1,8 milhão para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem contrato válido até o fim de 2027.