Savarino pode estrear no Fla-Flu; Wallace Davi não joga o Carioca pelo Botafogo

Recém-acertado com o Fluminense, Savarino ainda poderá atuar no Campeonato Carioca pelo Tricolor. O meia-atacante não foi relacionado para nenhuma partida do Botafogo na competição e, por isso, mantém condição de jogo, desde que seja inscrito dentro do prazo estabelecido pelo regulamento da FERJ. O venezuelano pode estar em campo já contra o Flamengo, no domingo (25). Do outro lado, Wallace Davi não pode defender o Alvinegro.

O Artigo 47 do regulamento do Campeonato Carioca é claro ao tratar da condição de jogo em caso de transferência durante a competição. Segundo o texto, o atleta não pode defender duas associações no mesmo campeonato caso tenha participado de uma partida, sendo considerada participação a simples inclusão do nome na relação de jogo, mesmo que não entre em campo.

"Art. 47 - Durante uma competição, os atletas que fizerem parte da relação de jogo de uma partida por

uma associação não poderão fazê-lo por outra, para fins de condição de jogo, salvo disposição diversa no

REC e o Registro ocorra no prazo de inscrição do REC.

§1º - Nos casos em que o REC permita que um atleta seja transferido após já ter atuado, as expulsões de

campo, as advertências com cartões e as punições aplicadas pela Justiça Desportiva, pendentes de

cumprimento, serão levadas pelo atleta para o novo clube.

§2º - Para todos os efeitos considera-se como participação na partida a simples inclusão do nome do atleta"

No caso de Savarino, o jogador pediu para não ser relacionado pelo Botafogo na partida contra o Volta Redonda. Como não constou na súmula e não integrou nenhuma relação de jogo, ele não é considerado participante da competição pelo Alvinegro e, portanto, mantém condição de jogo para outro clube.

A situação de Wallace Davi é diferente. O volante, envolvido na negociação e agora jogador do Botafogo, já foi relacionado e entrou em campo pelo Fluminense no Campeonato Carioca. Pelo mesmo Artigo 47, isso impede que ele defenda outra associação na mesma competição, independentemente de transferência ou prazo de inscrição.

Savarino no Fluminense x Flamengo?

Para poder atuar no domingo, o Fluminense precisa inscrever Savarino dentro do prazo estabelecido para a Taça Guanabara e regularizar o registro do atleta no BIRA sem qualquer pendência. O regulamento determina que, para uma partida da fase principal do Carioca, o jogador deve estar inscrito até o último dia útil anterior à data da partida. Na prática, isso significa que o nome de Savarino precisa constar regularmente no BIRA até sexta-feira (23), último dia útil antes do clássico, para que ele possa ser relacionado e entrar em campo no domingo, contra o Flamengo.