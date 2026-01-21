Savarino pode estrear no Fla-Flu; Wallace Davi não joga o Carioca pelo Botafogo
Venezuelano chega no Fluminense para exames nesta quarta-feira (22)
- Matéria
- Mais Notícias
Recém-acertado com o Fluminense, Savarino ainda poderá atuar no Campeonato Carioca pelo Tricolor. O meia-atacante não foi relacionado para nenhuma partida do Botafogo na competição e, por isso, mantém condição de jogo, desde que seja inscrito dentro do prazo estabelecido pelo regulamento da FERJ. O venezuelano pode estar em campo já contra o Flamengo, no domingo (25). Do outro lado, Wallace Davi não pode defender o Alvinegro.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores do Botafogo reagem à ida de Savarino para o Fluminense: ‘Não consigo’
Fora de Campo21/01/2026
- Futebol Nacional
Savarino aceita proposta do Fluminense e deixa o Botafogo
Futebol Nacional21/01/2026
- Fluminense
Ailton celebra chances à base no Carioca e deixa recado para a torcida: ‘Paciência’
Fluminense21/01/2026
➡️ Savarino aceita proposta do Fluminense e deixa o Botafogo
O Artigo 47 do regulamento do Campeonato Carioca é claro ao tratar da condição de jogo em caso de transferência durante a competição. Segundo o texto, o atleta não pode defender duas associações no mesmo campeonato caso tenha participado de uma partida, sendo considerada participação a simples inclusão do nome na relação de jogo, mesmo que não entre em campo.
"Art. 47 - Durante uma competição, os atletas que fizerem parte da relação de jogo de uma partida por
uma associação não poderão fazê-lo por outra, para fins de condição de jogo, salvo disposição diversa no
REC e o Registro ocorra no prazo de inscrição do REC.
§1º - Nos casos em que o REC permita que um atleta seja transferido após já ter atuado, as expulsões de
campo, as advertências com cartões e as punições aplicadas pela Justiça Desportiva, pendentes de
cumprimento, serão levadas pelo atleta para o novo clube.
§2º - Para todos os efeitos considera-se como participação na partida a simples inclusão do nome do atleta"
No caso de Savarino, o jogador pediu para não ser relacionado pelo Botafogo na partida contra o Volta Redonda. Como não constou na súmula e não integrou nenhuma relação de jogo, ele não é considerado participante da competição pelo Alvinegro e, portanto, mantém condição de jogo para outro clube.
A situação de Wallace Davi é diferente. O volante, envolvido na negociação e agora jogador do Botafogo, já foi relacionado e entrou em campo pelo Fluminense no Campeonato Carioca. Pelo mesmo Artigo 47, isso impede que ele defenda outra associação na mesma competição, independentemente de transferência ou prazo de inscrição.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Savarino no Fluminense x Flamengo?
Para poder atuar no domingo, o Fluminense precisa inscrever Savarino dentro do prazo estabelecido para a Taça Guanabara e regularizar o registro do atleta no BIRA sem qualquer pendência. O regulamento determina que, para uma partida da fase principal do Carioca, o jogador deve estar inscrito até o último dia útil anterior à data da partida. Na prática, isso significa que o nome de Savarino precisa constar regularmente no BIRA até sexta-feira (23), último dia útil antes do clássico, para que ele possa ser relacionado e entrar em campo no domingo, contra o Flamengo.
- Matéria
- Mais Notícias