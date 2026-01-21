O meia Jefferson Savarino vai deixar o Botafogo e está a caminho do Fluminense, também do Rio de Janeiro. O jogador estava relacionado para o jogo do Glorioso contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), mas vai ficar de fora pela negociação.

O camisa 10 do Glorioso deixa o clube após passagem de dois anos. Jovem da base do Tricolor, o volante Wallace Davi, de 18 anos, foi envolvido na negociação e vestirá a camisa do Alvinegro em 2026. Botafogo e Fluminense negociavam a troca desde o início do ano.

Nas redes sociais, os torcedores do Botafogo reagiram mal a saída de Savarino. A maioria ficou na bronca com a diretoria por ter deixado o jogador vestir a camisa de um rival, além de demonstrar insatisfação com o planejamento da temporada. Veja os comentários após saída do venezuelano do Botafogo para jogar no Fluminense:

Savarino sai do Botafogo e jogará no Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja reação dos torcedores

Negociação entre Botafogo e Fluminense

A negociação acontece nos mesmos moldes do que já estava acertado com o Botafogo anteriormente. Wallace Davi vai se transferir para o Glorioso, que ainda receberá uma compensação financeira do Fluminense. Savarino terá, no Fluminense, salário similar ao que recebia no Botafogo.

O tempo de contrato oferecido pelo Tricolor ao venezuelano é maior do que o Botafogo estava disposto. O jogador tinha vínculo com o meia até 2028. O Fluminense ofereceu um contrato de quatro anos. Savarino se apresenta no Fluminense nesta quinta-feira (22) para fazer exames.

