North x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
As equipes se enfrentam pela segunda rodada do estadual
North e Atlético se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2026. A bola rola nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), na Arena Credinor, em Montes Claros. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Como chegam as equipes?
O Atlético estreou no Campeonato Mineiro com um empate por 1 a 1 diante do Betim, na Arena MRV. A equipe alvinegra dominou o primeiro tempo, abriu o placar e poderia ter ampliado a vantagem, encaminhando a vitória ainda na etapa inicial.
No entanto, voltou desligada para o segundo tempo e sofreu o gol de empate logo nos primeiros minutos. Apesar de manter maior volume de jogo e tentar o gol da vitória, o time comandado por Sampaoli encontrou dificuldades para criar chances claras, errou no último passe e esbarrou na forte marcação montada pelo Betim à frente de sua área.
O North também iniciou sua participação na competição com um empate. A equipe ficou no 0 a 0 com a URT, em Patos de Minas. Mesmo atuando fora de casa, o time de Montes Claros apresentou um bom desempenho e conseguiu somar um ponto na estreia.
Ficha técnica
North x Atlético-MG
2° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: quarta-feira (14) às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Credinor, Montes Claros
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: André Luiz Skettino
🚩 Assistentes: Felipe Allan e Ricardo Junio
📺 VAR: Emerson de Almeida
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
North (Técnico: Kléberson Pereira)
Yago Oliveira; Lucas Mota, Bruno Bispo, Leonardo Gobo e Renan; Camacho, Evanderson, Clayton e Wanderson; Tiago Marques e Yuri Merlim
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello, Rony e Cadu
