Em meio ao imbróglio envolvendo Hulk, Atlético e Fluminense sobre uma possível saída do atacante do clube mineiro para o Tricolor carioca, surgiu uma novidade na Cidade do Galo. As categorias de base do Atlético acertaram a chegada de Ian e Thiago, filhos do jogador, que passarão a integrar as equipes de formação do clube.

Em meio ao imbróglio envolvendo Hulk, Atlético e Fluminense sobre uma possível saída do atacante do clube mineiro para o Tricolor carioca, surgiu uma novidade na Cidade do Galo. As categorias de base do Atlético acertaram a chegada de Ian e Thiago, filhos do jogador, que passarão a integrar as equipes de formação do clube.

continua após a publicidade

A informação, antecipada pelo canal Fala Galo, foi confirmada pelo Lance!. A tendência é que Thiago atue pela categoria sub-15, enquanto o irmão Ian será incorporado ao time sub-17.

Segundo Iran Ângelo, mãe dos garotos e ex-esposa de Hulk, os jovens já se mudaram para Belo Horizonte. Ela publicou um texto nas redes sociais se despedindo dos filhos e desejando sucesso na nova etapa da carreira. Confira o texto na íntegra:

continua após a publicidade

"Filhos,

Hoje meu coração chora de saudade, mas ao mesmo se alegra em ver vocês dois persistindo na busca do sonho de ser jogador de futebol.

Aí, em BH, tudo contribui para dar certo, pois serão orientados mais de perto pelo pai, e estarão em um ambiente apropriado.

A sorte, filhos, só alcança os que persistem. Façam a sua parte, coloquem os pés sem medo, que Deus põe o chão.

Mamãe estará aqui para apoiar os dois, sempre!

Em breve, teremos nosso cantinho aí, e eu e sua irmã Alice estaremos na arquibancada, vibrando, rezando, e gritando cada vitória de vocês.

Com a graça de Jesus, nossos encontros serão constantes, pois não há ponte aérea maior do que o meu amor e o desejo de vê-los felizes e realizados.

Mamãe ama vocês oceânico!"

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

"Novela" de Hulk no Atlético

A permanência de Hulk no Atlético segue indefinida, e a negociação com o Fluminense já se arrasta há semanas sem uma definição.

Internamente, o Atlético trata o tema como uma questão institucional e reforça que nenhum membro da diretoria deseja a saída do jogador. Já Hulk confirmou a existência de conversas, mas afirmou que não partiu dele a iniciativa de se colocar no mercado. Enquanto o cenário permanece indefinido, o atacante segue treinando normalmente na Cidade do Galo.

continua após a publicidade