Vai repetir o time? Confira as opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o North

Nesta quarta-feira (13), às 19h30, o Atlético vai a Montes Claros para enfrentar o North, estreante no Campeonato Mineiro. A partida será disputada na Arena Credinor e é válida pela segunda rodada do Campeonato Estadual.
Após empatar por 1 a 1 com o Betim na Arena MRV, na estreia da competição, a equipe comandada por Jorge Sampaoli entra em campo em busca da primeira vitória em 2026. Para o confronto, a tendência é que o treinador mantenha uma formação mista, combinando atletas das categorias de base com jogadores do elenco principal.
Outros jovens que não atuaram na última partida podem ganhar oportunidade no confronto no Norte de Minas. Ao todo, 11 atletas das categorias de base treinam com a equipe profissional a pedido do treinador argentino. Além disso, é esperado que jogadores do elenco principal que tiveram menos minutos na última temporada também recebam chances de atuar.
Opções de Sampaoli para escalar o Atlético
Confira a lista de opções de Sampaoli para escalar o Atlético diante do North:
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert
Zagueiros: Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel Lima e Vitão
Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael e Renan Lodi
Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Hendel Índio, Igor Gomes, Igor Toledo, Mamady Cissé, Iseppe, e Reinier
Atacantes: Cadu, Caio Maia, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo Cardoso, Rony, Junior Santos e Tomás Cuello
Lesionados: Lyanco, Patrick e Iván Román
Próximos jogos do Galo no Mineiro
2° rodada (Campeonato Mineiro)
14/01 (quarta-feira), às 20h – North x Atlético - Arena Credinor, Montes Claros
3° rodada (Campeonato Mineiro)
18/01 (domingo), às 16h – Atlético x Tombense - Arena MRV, Belo Horizonte
4° rodada (Campeonato Mineiro)
21/01 (quarta-feira), às 20h30 – América x Atlético - Independência, Belo Horizonte
5° rodada (Campeonato Mineiro)
25/01 (domingo), às 16h – Atlético x Cruzeiro - Arena MRV, Belo Horizonte
6° rodada (Campeonato Mineiro)
31/01 (sábado), às 16h30 – Pouso Alegre x Atlético - Maduzão, Pouso Alegre
7° rodada (Campeonato Mineiro)
07/02 (sábado), às 18h30 - Galo x Athletic - Arena MRV, Belo Horizonte
8° rodada (Campeonato Mineiro)
14/02 (sábado), às 16h30 - Itabirito x Atlético - Castor Cifuentes, Nova Lima
