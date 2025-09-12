Cinco brasileiros também estarão no card preliminar: Ferreira, Joaquim, Amanda, Alice e Rodrigo.

Jean Silva e Diego Lopes serão os protagonistas da luta principal.

O UFC realiza o Noche UFC em San Antonio no dia 13 de setembro.

O UFC organiza neste sábado (13) seu evento anual em homenagem ao México. Sempre feito no fim de semana mais próximo ao dia 16 de setembro, o Noche UFC deste ano terá dois brasileiros na luta principal e mais cinco no card preliminar.

Jean Silva e Diego Lopes se enfrentam em duelo peso pena que servirá como principal atração da noite de San Antonio, cidade de Texas, estado que faz fronteir com o México. Os dois têm brigado publicamente há semanas, inclusive com um princípio de confusão quando os dois se encontraram acidentalmente no hotel que está abrigando os atletas para a semana.

É esperado que o vencedor do duelo fique muito perto de enfrentar o atual campeão peso pena Alexander Volkanovski. Principalmente se Jean Silva vencer, uma vez que Lopes vem de derrota para ‘’The Great’’.

Onde assistir o Noche UFC

Alice Pereira fará história como atleta mais nova do UFC (Foto: Reprodução Instagram)

Além da luta principal entre Jean Silva e Diego Lopes, o Noche UFC também terá outros cinco brasileiros em ação: Diego Ferreira, Joaquim Silva, Amanda Lemos, Alice Pereira e Rodrigo Sezinando. Eles enfrentam, respectivamente, Alexander Hernandez, Claudio Puelles, Tatiana Suarez, Montserrat Rendon e Daniil Donchenko.

O Noche UFC será transmitido pelo serviço de streaming UFC Fight Pass, a partir das 16h. O UFC Fight Pass oferecerá as três primeiras lutas grátis a quem acessar o site.

FICHA TÉCNICA

NOCHE UFC — San Antonio, EUA

Data: 13 de setembro de 2025

Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

Local: San Antonio, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 19h

Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)

Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)

Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)

Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltzfus (EUA)

Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)

Card preliminar — a partir de 16h

Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)

Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)

Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)

Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)

Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)

Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) x Sedriques Dumas (EUA)

Peso mosca (até 56,7kg): Alessandro Costa (BRA) x Alden Coria (EUA)

Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) x Alice Pereira (BRA)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Rodrigo Sezinando (BRA) x Daniil Donchenko (UCR)