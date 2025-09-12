Noche UFC com sete brasileiros em ação: horário e onde assistir
Veja todos os detalhes do evento em homenagem ao México
O UFC organiza neste sábado (13) seu evento anual em homenagem ao México. Sempre feito no fim de semana mais próximo ao dia 16 de setembro, o Noche UFC deste ano terá dois brasileiros na luta principal e mais cinco no card preliminar.
Jean Silva e Diego Lopes se enfrentam em duelo peso pena que servirá como principal atração da noite de San Antonio, cidade de Texas, estado que faz fronteir com o México. Os dois têm brigado publicamente há semanas, inclusive com um princípio de confusão quando os dois se encontraram acidentalmente no hotel que está abrigando os atletas para a semana.
É esperado que o vencedor do duelo fique muito perto de enfrentar o atual campeão peso pena Alexander Volkanovski. Principalmente se Jean Silva vencer, uma vez que Lopes vem de derrota para ‘’The Great’’.
Onde assistir o Noche UFC
Além da luta principal entre Jean Silva e Diego Lopes, o Noche UFC também terá outros cinco brasileiros em ação: Diego Ferreira, Joaquim Silva, Amanda Lemos, Alice Pereira e Rodrigo Sezinando. Eles enfrentam, respectivamente, Alexander Hernandez, Claudio Puelles, Tatiana Suarez, Montserrat Rendon e Daniil Donchenko.
O Noche UFC será transmitido pelo serviço de streaming UFC Fight Pass, a partir das 16h. O UFC Fight Pass oferecerá as três primeiras lutas grátis a quem acessar o site.
FICHA TÉCNICA
NOCHE UFC — San Antonio, EUA
Data: 13 de setembro de 2025
Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)
Local: San Antonio, Estados Unidos
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal — a partir de 19h
Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)
Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)
Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)
Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltzfus (EUA)
Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)
Card preliminar — a partir de 16h
Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)
Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)
Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)
Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)
Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)
Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) x Sedriques Dumas (EUA)
Peso mosca (até 56,7kg): Alessandro Costa (BRA) x Alden Coria (EUA)
Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) x Alice Pereira (BRA)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Rodrigo Sezinando (BRA) x Daniil Donchenko (UCR)
