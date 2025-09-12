menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Tricolor Gaúcho recebe o Leão Caipira neste sábado (13), às 16h

Grêmio x Mirassol. (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraGrêmio x Mirassol. (Foto: Arte Lance!)
WhatsApp-Image-2024-12-13-at-00.43.10-aspect-ratio-1024-1024
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 12/09/2025
16:00
Grêmio e Mirassol se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir.

Ficha do jogo

Escudo-GREMIO
GRE
Escudo Mirassol
MIR
23ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h
Local
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
Árbitro
Onde assistir
Premiere

Antes da parada para a Data Fifa, o Grêmio buscou o empate em 1 a 1 com o Flamengo, no dia 31 de agosto, o Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. O Tricolor Gaúcho é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos em 21 jogos.

Já o Mirassol vem de vitória de goleada, por 5 a 1, sobre o Bahia, também no dia 31 de agosto, no Maião. Com campanha surpreendente, o Leão Caipira é o 6ª colocado do Brasileirão, com 35 pontos em 20 jogos.

Ingressos para Grêmio x Ceará

Para o duelo, que deve marcar a reestreia de Arthur, o Grêmio subiu o preço dos ingressos dos setores mais populares, em comparação com os últimos jogos. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br. As vendas para torcedores associados começaram na segunda-feira (8). Para o público geral e torcida visitante, as vendas abriram na quarta-feira (10).

➡️ Ingressos de Grêmio x Mirassol: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Grêmio e Mirassol pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X MIRASSOL
23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado (13), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro:
🚩 Assistentes:
🖥️ VAR:

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Arthur; Alysson, Braithwaite (Cristaldo) e Kike Olivera; Carlos Vinícius.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

