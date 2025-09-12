Grêmio e Mirassol se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir.

Ficha do jogo GRE MIR 23ª rodada Brasileirão Data e Hora sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h Local Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Árbitro Onde assistir

Antes da parada para a Data Fifa, o Grêmio buscou o empate em 1 a 1 com o Flamengo, no dia 31 de agosto, o Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. O Tricolor Gaúcho é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos em 21 jogos.

Já o Mirassol vem de vitória de goleada, por 5 a 1, sobre o Bahia, também no dia 31 de agosto, no Maião. Com campanha surpreendente, o Leão Caipira é o 6ª colocado do Brasileirão, com 35 pontos em 20 jogos.

Para o duelo, que deve marcar a reestreia de Arthur, o Grêmio subiu o preço dos ingressos dos setores mais populares, em comparação com os últimos jogos. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br. As vendas para torcedores associados começaram na segunda-feira (8). Para o público geral e torcida visitante, as vendas abriram na quarta-feira (10).

➡️ Ingressos de Grêmio x Mirassol: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Grêmio e Mirassol pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X MIRASSOL

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado (13), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro:

🚩 Assistentes:

🖥️ VAR:

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Arthur; Alysson, Braithwaite (Cristaldo) e Kike Olivera; Carlos Vinícius.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.