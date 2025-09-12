Everton x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela 4ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Everton recebe o Aston Villa em duelo válido pela 4ª rodada da Premier League 2025/2026, neste sábado (13), às 11h (de Brasília). O confronto no Hill Dickinson Stadium será transmitido pela Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Everton 🔵⚪
Após uma temporada ruim, o Everton vem dando resposta no início da Premier League em meio a empolgação com a construção do novo estádio. Apesar da derrota na estreia, a equipe de Liverpool conquistou duas vitória seguidas na competição, além de ter conseguido uma classificação na Copa da Liga Inglesa, o que reflete o bom momento vivido pelo clube.
Aston Villa 🟣🟡
Por outro lado, o Aston Villa vive um início muito ruim na Premier League e sonha com a primeira vitória na competição. Em três partidas, a equipe de Unai Emery sofreu duas derrotas e ocupa a 19ª colocação na classificação.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Everton e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Everton 🆚 Aston Villa
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩 Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long
📺 VAR: Alex Chilowicz
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane e Garner; Gueye e Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall e Grealish; Barry.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Martinez; Konsa, Pau Torres, Mings e Digne; McGinn, Tielemans e Elliott; Malen, Watkins e Rogers.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias