menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Everton x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela 4ª rodada

Everton e Aston Villa se enfrentam na 4ª rodada da Premier League, em Liverpool (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraEverton e Aston Villa se enfrentam na 4ª rodada da Premier League, em Liverpool (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
15:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Everton recebe o Aston Villa em duelo válido pela 4ª rodada da Premier League 2025/2026, neste sábado (13), às 11h (de Brasília). O confronto no Hill Dickinson Stadium será transmitido pela Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Everton 🔵⚪

Após uma temporada ruim, o Everton vem dando resposta no início da Premier League em meio a empolgação com a construção do novo estádio. Apesar da derrota na estreia, a equipe de Liverpool conquistou duas vitória seguidas na competição, além de ter conseguido uma classificação na Copa da Liga Inglesa, o que reflete o bom momento vivido pelo clube.

continua após a publicidade

Aston Villa 🟣🟡

Por outro lado, o Aston Villa vive um início muito ruim na Premier League e sonha com a primeira vitória na competição. Em três partidas, a equipe de Unai Emery sofreu duas derrotas e ocupa a 19ª colocação na classificação.

Ficha do jogo

Everton-escudo-onde-assistir
EVE
Aston Villa-escudo-onde-assistir
AST
Premier League
4ª rodada
Data e Hora
Sábado, 13 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local
Hill Dickinson Stadium, em Liverpool
Árbitro
Simon Hooper
Assistentes
Adrian Holmes e Simon Long
Var
Alex Chilowicz
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Everton e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Everton 🆚 Aston Villa
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩 Assistentes: Adrian Holmes e Simon Long
📺 VAR: Alex Chilowicz

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane e Garner; Gueye e Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall e Grealish; Barry.

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Martinez; Konsa, Pau Torres, Mings e Digne; McGinn, Tielemans e Elliott; Malen, Watkins e Rogers.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Everton e Aston Villa se enfrentam na 4ª rodada da Premier League, em Liverpool (Foto: Arte/Lance!)
Everton e Aston Villa se enfrentam na 4ª rodada da Premier League, em Liverpool (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias