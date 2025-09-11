Lopes acredita que Silva está com medo e espera ver isso durante a encarada.

Ambos são considerados dois dos melhores pesos pena do mundo e possuem uma rivalidade intensa.

O duelo dos brasileiros Diego Lopes e Jean Silva no Noche UFC tem dado o que falar nos bastidores da organização. A luta principal deste sábado, dia 13, irá opor dois dois melhores pesos pena do mundo, que não se gostam e não fazem questão de esconder isso. Após Jean relatar que Diego ‘’fugiu’’ de um confronto entre os dois, Lopes rebateu o rival e disse que ele está com medo.

Em entrevista coletiva antes do Noche UFC, Diego Lopes relatou que espera ver medo nos olhos de Jean Silva quando os dois ficarem frente a frente na encarada desta sexta-feira, evento promocional que antecede o show do sábado. Lopes ainda revelou que sentiu que o seu adversário está com medo quando o viu no hotel em que ambos estão hospedados em San Antonio.

- Eu espero ver medo nos olhos dele na sexta-feira. Eu o vi no hotel esses dias e pude sentir que ele está com medo. Para mim, é mais um dia no escritório, mas estou feliz com o UFC por ter me dado essa chance de ser a luta principal do Noche UFC. Esse cara é um pouco estranho, ao mesmo tempo que ele fala besteira na internet, às vezes quer ser legal. Eu não o entendo - comentou Lopes.

Lopes de olho em nova chance de título no UFC

Poster do UFC Noche, que terá Diego Lopes e Jean Silva na luta principal (Foto: Divulgação/UFC)

Vindo de uma derrota em luta pelo cinturão vago do peso pena, Diego está de olho em uma nova chance pelo título da categoria. Ele espera que uma grande vitória sobre Jean Silva seja o suficiente para credenciá-lo a uma nova disputa, mas admite que pode ter que lutar mais uma vez.

- A minha ideia é conseguir uma vitória decisiva no sábado e ver o que o UFC tem a dizer. Se eles falarem que eu preciso fazer mais uma luta, sem problemas. Mas se eles disserem que eu preciso esperar e terei minha oportunidade (pelo título), ótimo.

FICHA TÉCNICA

NOCHE UFC — San Antonio, EUA

Data: 13 de setembro de 2025

Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

Local: San Antonio, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 19h

Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)

Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)

Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)

Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltfzfus (EUA)

Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)

Card preliminar — a partir de 16h

Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)

Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)

Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)

Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)

Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)