Mais Esportes

Amanda Lemos mira vitória no UFC México para se aproximar do cinturão

Amanda Lemos falou em entrevista exclusiva ao Lance!

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 12/09/2025
10:00
A peso-palha brasileira Amanda Lemos tem um desafio crucial pela frente no próximo sábado (13), quando enfrenta a americana Tatiana Suarez no "Noche UFC", na Cidade do México. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a paraense encara a luta como uma grande oportunidade em sua carreira e garante estar pronta para neutralizar o ponto forte da adversária e sair com o braço erguido.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Estou encarando como mais uma oportunidade da minha vida, que eu vou dar tudo de mim para sair com a vitória — afirmou a lutadora, atual número 4 do ranking da divisão.

O caminho para o triunfo, segundo a brasileira, passa por anular a principal arma de Tatiana Suarez: a luta agarrada. Com um histórico de condecorações no wrestling, a americana é conhecida por sua dominância no solo. Amanda, no entanto, garante ter feito o dever de casa para não ser surpreendida.

Amanda Lemos lutará contra a americana Tatiana Suarez neste sábado (13) (Foto: Reprodução / Instagram)

— Os pontos fortes dela é o wrestle dela, que é o que ela faz de melhor. É o que a gente treinou para impedir, para impedir o jogo dela, para impor o nosso, para sair com a vitória — analisou a brasileira, detalhando a estratégia traçada por sua equipe.

Brasileira aponta fator crucial para ganhar luta no UFC México

Além de anular as quedas, Amanda Lemos também apontou outro fator crucial para o confronto: a trocação. A brasileira, conhecida por seu poder de nocaute, mira em outra arma da americana para construir seu caminho para a vitória.

— É impedir a esquerda dela e tentar finalizar — completou.

O duelo entre as top 5 do peso-palha é um dos mais aguardados do card e pode colocar a vencedora em uma posição de destaque na corrida pelo cinturão da categoria. Com um confronto de estilos bem definido, a expectativa é de um combate intenso e estratégico entre a força da trocação de Amanda Lemos e a pressão do wrestling de Tatiana Suarez.

