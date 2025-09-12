Amanda Lemos mira vitória no UFC México para se aproximar do cinturão

A peso-palha brasileira Amanda Lemos tem um desafio crucial pela frente no próximo sábado (13), quando enfrenta a americana Tatiana Suarez no "Noche UFC", na Cidade do México. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a paraense encara a luta como uma grande oportunidade em sua carreira e garante estar pronta para neutralizar o ponto forte da adversária e sair com o braço erguido.

— Estou encarando como mais uma oportunidade da minha vida, que eu vou dar tudo de mim para sair com a vitória — afirmou a lutadora, atual número 4 do ranking da divisão.

O caminho para o triunfo, segundo a brasileira, passa por anular a principal arma de Tatiana Suarez: a luta agarrada. Com um histórico de condecorações no wrestling, a americana é conhecida por sua dominância no solo. Amanda, no entanto, garante ter feito o dever de casa para não ser surpreendida.

— Os pontos fortes dela é o wrestle dela, que é o que ela faz de melhor. É o que a gente treinou para impedir, para impedir o jogo dela, para impor o nosso, para sair com a vitória — analisou a brasileira, detalhando a estratégia traçada por sua equipe.

Brasileira aponta fator crucial para ganhar luta no UFC México

Além de anular as quedas, Amanda Lemos também apontou outro fator crucial para o confronto: a trocação. A brasileira, conhecida por seu poder de nocaute, mira em outra arma da americana para construir seu caminho para a vitória.

— É impedir a esquerda dela e tentar finalizar — completou.

O duelo entre as top 5 do peso-palha é um dos mais aguardados do card e pode colocar a vencedora em uma posição de destaque na corrida pelo cinturão da categoria. Com um confronto de estilos bem definido, a expectativa é de um combate intenso e estratégico entre a força da trocação de Amanda Lemos e a pressão do wrestling de Tatiana Suarez.