Jean Silva promete nocaute sobre Diego Lopes no Noche UFC: ‘Vai cair’
Rivalidade entre brasileiros esquenta Noche UFC deste sábado, dia 13
- Matéria
- Mais Notícias
A rivalidade dos brasileiros Jean Silva e Diego Lopes terá seu principal capítulo no Noche UFC deste sábado, em San Antonio, nos Estados Unidos. Porém, a troca de provocações entre os dois não para. Após se encontrarem no hotel em que estão hospedados na cidade texana, Diego Lopes declarou que Jean Silva está com medo dele. Já Silva acredita que nocauteará Diego após forçar o erro do rival.
Jean Silva e Diego Lopes quase vão às vias de fato nos bastidores do UFC Noche
Mais Esportes
Brasileira fará história ao se tornar a mulher mais nova a lutar no UFC
Mais Esportes
VÍDEOS: brasileiros apagam rivais com grandes nocautes e assinam com o UFC
Mais Esportes
Em entrevista ao site oficial do UFC Brasil, Jean Silva fez uma rápida análise do adversário e declarou que, assim como outros adversários, Diego Lopes irá se desesperar quando sentir a sua mão pesada.
- Sempre digo que todo mundo vai querer me derrubar depois que sentir minha mão. Acho que o Diego vai tentar economizar energia, mas o vejo como um cara muito emocional. Vai ser um ou dois toques e ele vai desistir. Vai cair nocauteado - declarou Jean.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Jean Silva quer cinturão do UFC no início de 2026
Enfrentando o último desafiante ao cinturão peso pena do UFC, Jean sabe que uma vitória sobre Diego Lopes pode deixá-lo muito perto de uma disputa de título. E o atleta da Fighting Nerds já faz planos sobre quando irá conseguir se tornar campeão, dizendo que lutar muito tem feito a diferença para ele.
- Eu sei que para muitas pessoas esse ritmo de luta soa como loucura, mas, para mim, é normal. Antes de entrar no UFC, a gente já fazia isso. Nós lutávamos boxe ou muay thai praticamente todo final de semana. Estávamos sempre tentando fechar lutas de MMA. Eu sei que vai chegar uma hora que o meu corpo não vai mais permitir isso, então, quero aproveitar enquanto ele permite. E, se tudo der certo, no fim desse ano ou no começo do ano que vem eu terei o cinturão - apontou.
FICHA TÉCNICA
NOCHE UFC — San Antonio, EUA
Data: 13 de setembro de 2025
Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)
Local: San Antonio, Estados Unidos
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal — a partir de 19h
Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)
Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)
Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)
Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltfzfus (EUA)
Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)
Card preliminar — a partir de 16h
Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)
Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)
Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)
Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)
Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)
- Matéria
- Mais Notícias