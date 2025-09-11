menu hamburguer
Jean Silva promete nocaute sobre Diego Lopes no Noche UFC: ‘Vai cair’

Rivalidade entre brasileiros esquenta Noche UFC deste sábado, dia 13

Jean Silva prometeu nocaute sobre Diego Lopes no Noche UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
16:08
A rivalidade dos brasileiros Jean Silva e Diego Lopes terá seu principal capítulo no Noche UFC deste sábado, em San Antonio, nos Estados Unidos. Porém, a troca de provocações entre os dois não para. Após se encontrarem no hotel em que estão hospedados na cidade texana, Diego Lopes declarou que Jean Silva está com medo dele. Já Silva acredita que nocauteará Diego após forçar o erro do rival.

Em entrevista ao site oficial do UFC Brasil, Jean Silva fez uma rápida análise do adversário e declarou que, assim como outros adversários, Diego Lopes irá se desesperar quando sentir a sua mão pesada.

- Sempre digo que todo mundo vai querer me derrubar depois que sentir minha mão. Acho que o Diego vai tentar economizar energia, mas o vejo como um cara muito emocional. Vai ser um ou dois toques e ele vai desistir. Vai cair nocauteado - declarou Jean.

Jean Silva quer cinturão do UFC no início de 2026

Jean Silva está invicto até agora no UFC (Foto: Divulgação UFC)

Enfrentando o último desafiante ao cinturão peso pena do UFC, Jean sabe que uma vitória sobre Diego Lopes pode deixá-lo muito perto de uma disputa de título. E o atleta da Fighting Nerds já faz planos sobre quando irá conseguir se tornar campeão, dizendo que lutar muito tem feito a diferença para ele.

- Eu sei que para muitas pessoas esse ritmo de luta soa como loucura, mas, para mim, é normal. Antes de entrar no UFC, a gente já fazia isso. Nós lutávamos boxe ou muay thai praticamente todo final de semana. Estávamos sempre tentando fechar lutas de MMA. Eu sei que vai chegar uma hora que o meu corpo não vai mais permitir isso, então, quero aproveitar enquanto ele permite. E, se tudo der certo, no fim desse ano ou no começo do ano que vem eu terei o cinturão - apontou.

FICHA TÉCNICA
NOCHE UFC — San Antonio, EUA

 Data: 13 de setembro de 2025
Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)
Local: San Antonio, Estados Unidos
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 19h

Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) x Jean Silva (BRA)

Peso galo (até 61,7kg): Rob Font (PRC) x David Martinez (MEX)

Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) x Jared Gordon (EUA)

Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) x Dustin Stoltfzfus (EUA)

Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) x Quang Le (VIE)

Card preliminar — a partir de 16h

Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) x Diego Ferreira (BRA)

Peso médio (até 83,9 kg): José Daniel Medina (BOL) x Dusko Todorovic (SER)

Peso leve (até 70,3 kg): Claudio Puelles (PER) x Joaquim Silva (BRA)

Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) x Amanda Lemos (BRA)

Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) x Luis Gurule (EUA)

