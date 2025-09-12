Juventus x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Italiano
Confira as informações do clássico pela terceira rodada do Campeonato Italiano
Neste sábado (13), a Juventus recebe a Inter de Milão, às 13h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece em Turim, no Allianz Stadium. O Derby d’Italia terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Juventus
A equipe da casa chega embalada pelo bom início de campeonato. Invicta, o time do treinador Igor Tudor ainda não levou gols na competição. Na última partida, a Juventus venceu o Genoa, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, com gol de Vlahović. Na temporada passada, o atacante sérvio marcou 17 tentos em 44 jogos. A equipe de Turim é a segunda colocado do Campeonato Italiano.
Inter de Milão
Vice-campeã na temporada 2024/2025, a Inter de Milão tem uma vitória e uma derrota no começo do campeonato. A equipe de Cristian Chivu perdeu para a Udinese, fora de casa, por 2 a 1, na última partida do Campeonato Italiano antes da pausa da Data Fifa.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Juventus e Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Inter de Milão
3ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Andrea Colombo
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti e Kevin Bonacina (quarto árbitro)
📺 VAR: Paolo Silvio Mazzoleni (VAR1) e Rosario Abisso (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Di Gregorio; Kelly, Bremer e Gatti; João Mário, Képhren Thuram, Locatelli e Kalulu; Yildiz e David; Vlahović.
❌ Desfalques: Fábio Miretti, Arkadiusz Milik, Juan Cabal e Francisco Conceição. Suspensos: Andrea Cambiasso
Inter de Milão (Técnico: Christian Chivu)
Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sučić e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez
❌ Desfalques: Nenhum
