Neste sábado (13), a Juventus recebe a Inter de Milão, às 13h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece em Turim, no Allianz Stadium. O Derby d’Italia terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Juventus

A equipe da casa chega embalada pelo bom início de campeonato. Invicta, o time do treinador Igor Tudor ainda não levou gols na competição. Na última partida, a Juventus venceu o Genoa, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, com gol de Vlahović. Na temporada passada, o atacante sérvio marcou 17 tentos em 44 jogos. A equipe de Turim é a segunda colocado do Campeonato Italiano.

continua após a publicidade

Inter de Milão

Vice-campeã na temporada 2024/2025, a Inter de Milão tem uma vitória e uma derrota no começo do campeonato. A equipe de Cristian Chivu perdeu para a Udinese, fora de casa, por 2 a 1, na última partida do Campeonato Italiano antes da pausa da Data Fifa.

Ficha do jogo JUV INT 3ª rodada Serie A - Itália Data e Hora Sábado, 13 de setembro, às 13h (de Brasília) Local Allianz Stadium, em Turim (ITA) Árbitro Andrea Colombo Assistentes Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti e Kevin Bonacina (quarto árbitro) Var Paolo Silvio Mazzoleni (VAR1) e Rosario Abisso (AVAR) Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 🆚 Inter de Milão

3ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, Turim (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Andrea Colombo

🚩 Assistentes: Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti e Kevin Bonacina (quarto árbitro)

📺 VAR: Paolo Silvio Mazzoleni (VAR1) e Rosario Abisso (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Kelly, Bremer e Gatti; João Mário, Képhren Thuram, Locatelli e Kalulu; Yildiz e David; Vlahović.

❌ Desfalques: Fábio Miretti, Arkadiusz Milik, Juan Cabal e Francisco Conceição. Suspensos: Andrea Cambiasso



Inter de Milão (Técnico: Christian Chivu)

Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sučić e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez

❌ Desfalques: Nenhum



📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.