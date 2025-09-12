Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 23ª rodada
Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
O Fortaleza vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional, fora de casa, pela Série A. O Vitória recebeu o Atlético-MG em tal rodada e venceu por 1 a 0.
Ficha do jogo
O Tricolor é o 19º colocado na tabela do torneio, com 15 pontos. O Rugro-Negro está em 17º lugar, com 22 pontos.
Histórico do confronto
Fortaleza e Vitória já se enfrentaram 28 vezes. São 13 resultados positivos para os baianos, nove para os cearenses e seis igualdades.
São 14 jogos em solo cearense, com sete triunfos do Fortaleza, cinco do Vitória e dois empates. Relembrando o encontro mais recente no Castelão, pela Copa do Nordeste deste ano, os baianos venceram por 2 a 1.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Vitória
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X VITÓRIA
BRASILEIRÃO - 23ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Raphael de Albuquerque (SP)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Lucca Prior e Pochettino (Guzmán); Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick, Renato Kayzer e Osvaldo (Romarinho). Técnico: Rodrigo Chagas.
