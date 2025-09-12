Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Fortaleza vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional, fora de casa, pela Série A. O Vitória recebeu o Atlético-MG em tal rodada e venceu por 1 a 0.

Ficha do jogo FOR VIT 23ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Edina Alves Batista (SP) Assistentes Fabrini Bevilaqua (SP) e Raphael de Albuquerque (SP) Var Adriano de Assis Miranda (SP) Onde assistir

O Tricolor é o 19º colocado na tabela do torneio, com 15 pontos. O Rugro-Negro está em 17º lugar, com 22 pontos.

Histórico do confronto

Fortaleza e Vitória já se enfrentaram 28 vezes. São 13 resultados positivos para os baianos, nove para os cearenses e seis igualdades.

São 14 jogos em solo cearense, com sete triunfos do Fortaleza, cinco do Vitória e dois empates. Relembrando o encontro mais recente no Castelão, pela Copa do Nordeste deste ano, os baianos venceram por 2 a 1.

Partida entre Vitória e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VITÓRIA

BRASILEIRÃO - 23ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Raphael de Albuquerque (SP)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Lucca Prior e Pochettino (Guzmán); Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick, Renato Kayzer e Osvaldo (Romarinho). Técnico: Rodrigo Chagas.