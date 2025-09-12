menu hamburguer
Onde Assistir

Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela 4ª rodada

Fulham e Leeds se enfrentam na 4ª rodada da Premier League, em Liverpool (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFulham e Leeds se enfrentam na 4ª rodada da Premier League, em Liverpool (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
15:50
O Fulham recebe o Leeds em duelo válido pela 4ª rodada da Premier League 2025/2026, neste sábado (13), às 11h (de Brasília). O confronto no Craven Cottage será transmitido pela ESPN 2. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fulham ⚫⚪

Em casa, o Fulham busca a primeira vitória na Premier League após um início ruim com dois empates e uma derrota. No entanto, Marco Silva conta com reforços que chegaram no fim da janela de transferências, como o brasileiro Kevin, que estava no Shakhtar Donetsk.

Leeds 🔵🟡

Por outro lado, o Leeds busca reencontrar o caminho das vitórias após triunfar na estreia da Premier League. O clube está em uma situação mais confortável somando quatro pontos, mas não vence há duas partidas.

Ficha do jogo

Fulham-escudo-onde-assistir
FUL
Leeds United - Escudo
LED
Premier League
4ª rodada
Data e Hora
Sábado, 13 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local
Craven Cottage, em Londres
Árbitro
Craig Pawson
Assistentes
Lee Betts e Mark Scholes
Var
Paul Tierney
Onde assistir
Não definido

Tudo sobre o jogo entre Fulham e Leeds (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Fulham 🆚 Leeds
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 2
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Lee Betts e Mark Scholes
📺 VAR: Paul Tierney

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Bassey e Robinson; Berge e Lukic; Sessegnon, King e Iwobi; Jimenez

Leeds (Técnico: Daniel Farke)
Darlow; Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Stach, Gruev e Longstaff; James, Calvert-Lewin e Gnonto

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
