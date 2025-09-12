Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela 4ª rodada
O Fulham recebe o Leeds em duelo válido pela 4ª rodada da Premier League 2025/2026, neste sábado (13), às 11h (de Brasília). O confronto no Craven Cottage será transmitido pela ESPN 2. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Fulham ⚫⚪
Em casa, o Fulham busca a primeira vitória na Premier League após um início ruim com dois empates e uma derrota. No entanto, Marco Silva conta com reforços que chegaram no fim da janela de transferências, como o brasileiro Kevin, que estava no Shakhtar Donetsk.
Leeds 🔵🟡
Por outro lado, o Leeds busca reencontrar o caminho das vitórias após triunfar na estreia da Premier League. O clube está em uma situação mais confortável somando quatro pontos, mas não vence há duas partidas.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Fulham e Leeds (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham 🆚 Leeds
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 2
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Lee Betts e Mark Scholes
📺 VAR: Paul Tierney
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Bassey e Robinson; Berge e Lukic; Sessegnon, King e Iwobi; Jimenez
Leeds (Técnico: Daniel Farke)
Darlow; Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Stach, Gruev e Longstaff; James, Calvert-Lewin e Gnonto
