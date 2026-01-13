Nigéria x Marrocos: onde assistir a semifinal da Copa Africana de Nações
Confira todas as informações da semifinal da Copa Africana de Nações
- Matéria
- Mais Notícias
Nigéria e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela semifinal da Copa Africana de Nações. O duelo terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e pelo canal Esporte na Band, no YouTube.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com demissão de Xabi Alonso, Endrick pode deixar o Lyon e voltar ao Real Madrid?
Futebol Internacional13/01/2026
- Fora de Campo
Publicação do West Ham com Paquetá viraliza: ‘Brincadeira com o Flamengo’
Fora de Campo13/01/2026
- Futebol Internacional
Jürgen Klopp surge como candidato a cargo de treinador no Real Madrid, segundo jornal
Futebol Internacional13/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
A Nigéria chega às semifinais como a grande sensação ofensiva do torneio, superando a decepção de ter ficado fora da Copa do Mundo com uma campanha perfeita de cinco vitórias em cinco jogos. Comandada por Eric Chelle, a equipe possui o ataque mais letal da competição (14 gols) liderado por estrelas como Victor Osimhen e Ademola Lookman. Após eliminar favoritos como a Argélia, as "Super Águias" tentam impor seu ritmo ofensivo para quebrar um tabu histórico recente contra o Marrocos e buscar o tetracampeonato.
Anfitrião do torneio, o Marrocos aposta no contraste de estilos: enquanto o rival ataca, sua força reside na solidez defensiva, tendo sofrido apenas um gol em toda a competição (e nenhum com bola rolando). A equipe de Walid Regragui é impulsionada pela torcida e pela fase iluminada de Brahim Diaz, que marcou em todos os cinco jogos até aqui. Os "Leões do Atlas" dominam o confronto direto recente (tendo vencido a maioria dos duelos desde 2000) e buscam chegar à sua primeira final de CAN desde 2004.
Tudo sobre o jogo entre Nigéria x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Nigéria 🆚 Marrocos
Semifinal – Copa Africana de Nações
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (MAR)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Esporte na Band (YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Nigéria (Técnico: Eric Chelle)
Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Onyedika, Iwobi; Lookman, Adams, Osimhen
Marrocos (Técnico: Walid Regragui)
Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Diaz, Ezzalzouli, El Kaabi
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias