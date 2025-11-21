Newcastle x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo
Newcastle e Manchester City se enfrentam neste sábado (22), às 14h30 (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING), pela 12ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+➡️Clique para assistir na Disney+
O Newcastle tenta reagir após um início irregular de temporada. A equipe de Eddie Howe ocupa apenas a 14ª posição, com desempenho abaixo do esperado, e soma pontos importantes principalmente em casa — onde venceu três das últimas cinco partidas na liga. Woltemade, em grande fase após a Data Fifa, é a principal esperança ofensiva. Dan Burn, suspenso, desfalca a zaga, mas Lewis Hall retorna à lateral.
Ficha do jogo
O Manchester City, por sua vez, chega embalado pela sequência positiva antes da pausa internacional. A equipe reduziu a diferença para o Arsenal e pode pressionar ainda mais o líder em caso de vitória fora de casa. Erling Haaland, artilheiro isolado do campeonato com 14 gols, segue como o grande trunfo dos Citizens, que buscam melhorar o rendimento como visitantes nesta Premier League.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Manchester City
12ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Samuel Barrott (ING)
🚩 Assistentes: Timothy Wood (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: Craig Pawson (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Ramsey; Murphy, Woltemade e Barnes.
🔵🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Savinho, Foden, Reijnders e Doku; Haaland.
