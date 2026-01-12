menu hamburguer
Onde Assistir

Newcastle x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Liga Inglesa

Confira todas as informações do jogo de ida da semifinal

Newcastle (ING)
Dia 12/01/2026
18:01
Newcastle x Manchester City: onde assistir pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraNewcastle x Manchester City: onde assistir pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Arte/Lance!)
Newcastle e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (13), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A partida será realizada no St. James' Park, em Newcastle (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
Semifinal
Copa da Liga Inglesa
Data e Hora
Terça-feira, 13 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
St. James' Park, em Newcastle (ING)
Árbitro
Christopher Kavanagh
Assistentes
Dan Cook, Ian Hussin e Matthew Donohue (quarto árbitro)
Var
Stuart Attwell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)
O Newcastle recebe o City pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa embalado pela classificação na FA Cup. A equipe avançou após empate por 2 a 2 com o Bournemouth no tempo normal e vitória nos pênaltis, em confronto desgastante. Para a partida em St. James' Park, o time terá baixas importantes no setor defensivo: Dan Burn, Krafth, Schär, Lascelles e Osula estão fora por lesão, enquanto Elanga ainda é dúvida.

O Manchester City também chega em alta após compromisso pela FA Cup, no qual goleou o Exeter por 10 a 1, mesmo utilizando uma formação mista com jovens da base. Os Citizens, no entanto, convivem com vários desfalques: Rúben Dias, Stones, Gvardiol, Bobb, Savinho e Kovacic seguem no departamento médico, Marmoush está com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, e Aït-Nouri é dúvida por desgaste físico.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Ramsdale; Trippier (Miley), Thiaw, Botman e Hall; Tonali, Joelinton e Bruno Guimarães; Gordon, Woltemade e Barnes.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki (Reijnders); Foden, Haaland e Doku (Semenyo).

FBL-ENG-PR-MAN CITY-NEWCASTLE
Bruno Guimarães e Marmoush disputam bola em Manchester City x Newcastle (Foto: Oli SCARFF / AFP)

