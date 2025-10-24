Newcastle x Fulham: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Newcastle e Fulham terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 11h (de Brasília), no Estádio St. James Park, em Newcastle, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+
Ficha do jogo
Newcastle ⚫⚪
Buscando recuperação na tabela, já que ocupa apenas a 14ª posição, o Newcastle de Eddie Howe chega ao confronto contra o Fulham embalado pela vitória por 3 a 0 contra o Benfica, na Champions League. Com força total à disposição, os Magpies apostam na boa fase do atacante Nick Woltemode, que acumula cinco gols nas oito partidas que disputou nesta temporada de estreia pela equipe inglesa.
Fulham ⚫⚪
O Fulham chega com uma diferença de apenas um ponto para o Newcastle e encara o duelo como um confronto direto, apesar de pretensões distintas à longo prazo na Premier League. Assim, Marco Silva aposta em Kevin e Raul Jimenez como grandes forças ofensivas da equipe, principalmente pela dúvida na escalação de Harry Wilson.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Fulham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Fulham
9ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: St. James Park, Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Peter Bankes (ING)
🚩 Assistentes: Edward Smart (ING), Steven Meredith (ING) e Lewis Smith (ING) - quarto árbitro
📺 VAR: John Brooks (ING) e Scott Ledger (ING) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Elanga, Woltemade e Gordon.
❌ Desfalques: Livramento, Hall e Wissa.
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Bassey, Cuenca e Sessegnon; Lukic e Berge; Iwobi, King e Kevin; Jimenez.
❌ Desfalques: Andersen, Robinson, Chukweze e Rodrigo Muniz.
