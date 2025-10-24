Newcastle x Fulham: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League

Newcastle está na 14ª posição e vem de vitória por 3 a 0 sobre o Benfica.

Newcastle e Fulham jogam no sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília) no Estádio St. James Park.

Newcastle e Fulham terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 11h (de Brasília), no Estádio St. James Park, em Newcastle, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo NEW FUL 9ª rodada Premier League Data e Hora Sábado (25), às 11h (de Brasília) Local St. James Park, Newcastle Árbitro Peter Bankes (ING) Assistentes Edward Smart (ING), Steven Meredith (ING) e Lewis Smith (ING) - quarto árbitro Var John Brooks (ING) e Scott Ledger (ING) - assistente Onde assistir

Newcastle ⚫⚪

Buscando recuperação na tabela, já que ocupa apenas a 14ª posição, o Newcastle de Eddie Howe chega ao confronto contra o Fulham embalado pela vitória por 3 a 0 contra o Benfica, na Champions League. Com força total à disposição, os Magpies apostam na boa fase do atacante Nick Woltemode, que acumula cinco gols nas oito partidas que disputou nesta temporada de estreia pela equipe inglesa.

continua após a publicidade

Nick Woltemade vence Gabriel Magalhães e marca gol na partida entre Newcastle e Arsenal pela Premier League (Foto: Andy Buchanan / AFP)

Fulham ⚫⚪

O Fulham chega com uma diferença de apenas um ponto para o Newcastle e encara o duelo como um confronto direto, apesar de pretensões distintas à longo prazo na Premier League. Assim, Marco Silva aposta em Kevin e Raul Jimenez como grandes forças ofensivas da equipe, principalmente pela dúvida na escalação de Harry Wilson.

Berge, do Fulham, contra o Bournemouth (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Fulham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle 🆚 Fulham

9ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: St. James Park, Newcastle (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Peter Bankes (ING)

🚩 Assistentes: Edward Smart (ING), Steven Meredith (ING) e Lewis Smith (ING) - quarto árbitro

📺 VAR: John Brooks (ING) e Scott Ledger (ING) - assistente

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Elanga, Woltemade e Gordon.

❌ Desfalques: Livramento, Hall e Wissa.

Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno; Tete, Bassey, Cuenca e Sessegnon; Lukic e Berge; Iwobi, King e Kevin; Jimenez.

❌ Desfalques: Andersen, Robinson, Chukweze e Rodrigo Muniz.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.