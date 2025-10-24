Arsenal e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (26), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo da Xsports e do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

Ficha do jogo ARS CRY 9ª rodada Premier League Data e Hora Domingo, 26 de outubro, às 11h (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro Thomas Bramall Assistentes Simon Bennett, Nick Greenhalgh e Andy Madley (quarto árbitro) Var Chris Kavanagh (VAR) e Craig Taylor (AVAR) Onde assistir

Líder da competição, o Arsenal vive grande sequência, com três vitórias seguidas na Premier League e goleada na Champions League, os Gunners vão em busca de mais uma vitória para se manter no topo. Com apenas três gols sofridos, a defesa é o destaque do time, ao segurar resultados quando o ataque enfrenta dificuldades. Na última rodada da competição, fora de casa, os comandados por Mikel Arteta venceram o Fulham por 1 a 0.

Jogadores do Arsenal comemoram gol sobre o West Ham pela Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Do outro lado, o Crystal Palace vive momento de instabilidade após viver invencibilidade de 19 jogos em todas as competições, desde a temporada passada. Para tentar voltar aos bons momentos, a equipe conta com o centroavante francês Jean-Philippe Mateta, que já marcou cinco vezes na Premier League. Na última vez que entraram em campo pelo campeonato, os Eagles empataram por 3 a 3 com o Bournemouth, em jogo com várias reviravoltas.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Crystal Palace pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Crystal Palace

Premier League - 9ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 18 de outubro, às 08h30 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Xsports e Disney+

🟨 Arbitragem: Thomas Bramall (árbitro); Simon Bennett e Nick Greenhalgh (assistentes); Andy Madley (quarto árbitro)

📺 VAR: Chris Kavanagh (VAR) e Craig Taylor (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Trossard, Gyokeres

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner):

Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Sarr, Mateta

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.