Onde Assistir

Aston Villa x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Birmingham (ING)
Dia 24/10/2025
13:53
Atualizado há 2 minutos
Aston Villa x Manchester City - Premier League
imagem camera(Arte: Lance!)
  Matéria
  • Mais Notícias

Aston Villa e Manchester City se enfrentam neste domingo (26), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING), e terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

Ficha do jogo

Aston Villa-escudo-onde-assistir
ASV
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
9ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 26 de outubro, às 11h (de Brasília)
Local
Villa Park, em Birmingham (ING)
Árbitro
Michael Oliver
Assistentes
Stuart Burt, Ian Hussin e Robert Jones (quarto árbitro)
Var
John Brooks (VAR) e Nicholas Hopton (AVAR)
Onde assistir

O Aston Villa vem em crescente recuperação após ter início ruim na Premier League. Depois de ficar algumas rodadas dentro da zona de rebaixamento, a equipe comandada por Unai Emery emendou três vitórias seguidas e já ocupa a 11ª colocação. Na última rodada, os Villans conseguiram uma grande virada fora de casa, ao derrotar o Tottenham por 2 a 1.

Emiliano Buendia comemora gol do Aston Villa contra o Tottenham (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Do outro lado, o Manchester City mira o líder Arsenal, que está três pontos à frente na classificação. Com os gols do artilheiro Erling Haaland, que já marcou 11 vezes pela competição, os Citizens vivem grande fase, com três vitórias seguidas. No último confronto, em casa, derrotaram o Everton por 2 a 0, com o atacante norueguês balançando as redes duas vezes.

Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Manchester City pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa x Manchester City
Premier League - 9ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Stuart Burt e Ian Hussin (assistentes); Robert Jones (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR) e Nicholas Hopton (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Aston Villa (Técnico: Unai Emery):
Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Guessand, Rogers, McGinn; Malen

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):
Donnarumma; Nunes, Dias, Aké, O'Reilly; Nico: Doku; Reijnders, Foden, Savinho; Haaland

Haaland marcou os dois gols da vitória do Manchester City sobre o Everton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
