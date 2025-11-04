menu hamburguer
Onde Assistir

Inter de Milão x Kairat: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela quarta rodada da fase de liga

Avatar
Lance!
Milão (ITA)
Dia 04/11/2025
17:00
Inter de Milão x Kairat: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraInter de Milão x Kairat: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Inter de Milão e Kairat se enfrentam nesta quarta-feira (5), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O confronto será disputado no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA), às 17h (de Brasília), com transmissão no Brasil pela HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

Inter de Milão-escudo-onde-assistir
INT
KAI
4ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
Árbitro
Luís Miguel Branco Godinho
Assistentes
Rui Miguel Martins Teixeira e Pedro Miguel Almeida da Mota (assistentes); António Emanuel de Carvalho Nobre (quarto árbitro)
Var
André Filipe Domingues da Silva Narciso (VAR1) e Tiago Bruno Lopes Martins (AVAR)
Vice-campeã do Campeonato Italiano na última temporada, a Inter de Milão chega para o confronto com 100% de aproveitamento na Champions. A equipe nerazzurri estreou vencendo o Ajax fora de casa, depois bateu no Slavia Praga por 3 a 0 e, por último, goleou o Union Saint-Gilloise por 4 a 0.

Por outro lado, o Kairat vive momento difícil na Liga dos Campeões. Apesar de fazer histórica sendo apenas o segundo clube do Cazaquistão a disputar a fase principal da competição, o clube soma um ponto, com empate sobre o Pafos. Antes, perdeu para o Sporting por 4 a 1 e para o Real Madrid por 5 a 0.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Kairat (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Internazionale x Kairat
Champions League — 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🟨 Arbitragem: Luís Miguel Branco Godinho (árbitro); Rui Miguel Martins Teixeira e Pedro Miguel Almeida da Mota (assistentes); António Emanuel de Carvalho Nobre (quarto árbitro)
📺 VAR: André Filipe Domingues da Silva Narciso (VAR1) e Tiago Bruno Lopes Martins (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito.

Kairat Almaty (Técnico: Rafael Urazbakhtin)
Anarbekov; Mata, Sorokin, Martynovich e Tapalov; Kassabulat, Glazer e Gromyko; Mrynskiy, Satpayev e Jorginho.

A comemoração do gol da Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)
Jogadores da Inter de Milão comemoram gol no Campeonato Italiano (Foto: Juan Mabromata/AFP)

