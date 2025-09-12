Atlético de Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Atlético de Madrid e Villarreal terão os caminhos cruzados pela quarta rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Atlético de Madrid 🔴🔵⚪
O Atlético de Madrid ainda não venceu em La Liga. Nas últimas três rodadas, os Colchoneros perderam para o Espanyol, por 2 a 1, e empatou em 1 a 1 contra Elche e Alavés nos jogos seguintes. A equipe de Diego Simeone explora o fator casa para conquistar a primeira vitória e sair da 17ª posição.
Villarreal 🟡
Por outro lado, o Villarreal segue invicto no Campeonato Espanhol, com vitórias contra Real Oviedo, por 2 a 0, e Girona, por 5 a 0. O último resultado do Submarino Amarelo foi um empate em 1 a 1 contra o Celta de Vigo. O clube é o terceiro colocado da competição.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Villarreal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid 🆚 Villarreal
4ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: José Luis Munuera
🚩 Assistentes: Íñigo Prieto, Antonio Ramón Martínez e Manuel Camacho (quarto árbitro)
📺 VAR: Juan Luis Pulido (VAR1) e Raúl Martín González (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet e Hancko; Johnny, Gallagher, Simeone e Barrios; Sorloth e Julián Álvarez.
❌ Desfalques: Álex Baena.
❓ Dúvidas: Thiago Almada e José Giménez.
Villarreal (Técnico: Marcelino)
Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Marín e Cardona; Gueye, Partey, Buchanan, Comesaña e Pepe; Mikautadze.
❌ Desfalques: Gerard Moreno, Logan Costa e Pau Cabanes.
❓ Dúvidas: Ayoze Pérez e Willy Kambwala.
