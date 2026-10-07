Náutico x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações
Náutico x Novorizontino: pela 32ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Náutico e Novorizontino se enfrentam no dia 8 de outubro, às 19h30, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão do Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Náutico vem de empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão Série B. Nos jogos anteriores, o time conquistou uma vitória por 3 a 1 contra o Sport em casa e sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá-MT fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 8 de outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 32
Fase: Temporada regular
O Novorizontino vem de vitória por 3 a 0 contra o Goiás em casa, pelo Brasileirão Série B. Antes disso, empatou sem gols com o São Bernardo em casa e perdeu por 2 a 1 para o Ceará fora de casa.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 8 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
- 📺 Onde assistir: Premiere
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
Muriel; Ryan Carlos, Betão, Arnaldo e B. Borasi; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Júnior Todinho e Derek.
Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Sander, Patrick, Gabriel Bahia e Madson; Matheus Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson.
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