Náutico x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Náutico e Novorizontino se enfrentam no dia 8 de outubro, às 19h30, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão do Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Náutico vem de empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão Série B. Nos jogos anteriores, o time conquistou uma vitória por 3 a 1 contra o Sport em casa e sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá-MT fora de casa.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 8 de outubro de 2026, às 19h30

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco

Rodada: 32

Fase: Temporada regular

O Novorizontino vem de vitória por 3 a 0 contra o Goiás em casa, pelo Brasileirão Série B. Antes disso, empatou sem gols com o São Bernardo em casa e perdeu por 2 a 1 para o Ceará fora de casa.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 8 de outubro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco

📺 Onde assistir: Premiere

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Náutico

Técnico: Bruno Pivetti

Muriel; Ryan Carlos, Betão, Arnaldo e B. Borasi; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Júnior Todinho e Derek.

Novorizontino

Técnico: Enderson Moreira

Jordi; Sander, Patrick, Gabriel Bahia e Madson; Matheus Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson.