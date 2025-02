A UEFA Nations League feminina está de volta e a competição se inicia nesta sexta-feira (21). Esta será a segunda edição do torneio, que teve como primeira vencedora a seleção da Espanha, também atual campeã do mundo. As partidas terão transmissão dos canais ESPN e do Disney+.

Para esta primeira rodada, as partidas entre Espanha e Bélgica (14h45) e França e Noruega (17h10) serão transmitidas na ESPN 4 e no Disney+.

Como funciona a UEFA Nations League feminina

Com um formato semelhante ao da modalidade masculina, a Nations League feminina é dividida em três ligas (A, B e C), que são dividas em grupos.

Liga A

Grupo A1: Alemanha, Países Baixos, Áustria, Escócia

Grupo A2: França, Islândia, Noruega, Suíça

Grupo A3: Espanha, Inglaterra, Bélgica, Portugal

Grupo A4: Itália, Dinamarca, Suécia, País de Gales

As 16 seleções da Liga A são divididas igualmente em quatro grupos (A1, A2, A3 e A4). As primeiras colocadas de cada grupo jogam um "final four" com semi-finais e final para definir a campeã.

As segundas colocadas permanecem na mesma divisão. As seleções que terminarem em 3° jogam um play-off contra as segundas colocadas de cada grupo correspondente da Liga B, as vencedoras jogam a Liga A na edição seguinte, e as perdedoras jogarão a segunda divisão.

As quartas colocadas são rebaixadas com efeito imediato.

A Espanha, atual vencedora da Nations League feminina, estreia nesta sexta-feira (21) contra a Bélgica (Divulgação/RFEF)

Liga B

Grupo B1: Polônia, Irlanda do Norte, Bósnia e Herzegovina, Romênia

Grupo B2: República da Irlanda, Turquia, Eslovênia, Grécia

Grupo B3: Finlândia, Sérvia, Hungria, Bielorrússia

Grupo B4: Chéquia, Ucrânia, Croácia, Albânia

A Liga B também tem o formato de quatro grupos com quatro seleções (B1, B2, B3 e B4). As quatro primeiras colocadas são promovidas para a Liga A.

Como dito anteriormente, as segundas colocadas de cada grupo enfrentam as terceiras colocadas dos grupos da Liga A para definir quem jogará cada divisão na edição seguinte.

As duas melhores terceiras colocadas jogam um play-off contra as duas melhores segundas colocadas da Liga C e disputam para decidir quem ficará melhor ranqueada na próxima edição.

As duas terceiras colocadas restantes e as quatro quartas colocadas restantes são rebaixadas para a Liga C imediatamente.

Liga C

Grupo C1: Eslováquia, Ilhas Faroé, Moldávia, Gibraltar

Grupo C2: Malta, Geórgia, Chipre, Andorra

Grupo C3: Luxemburgo, Arménia, Cazaquistão, Liechtenstein

Grupo C4: Azerbaijão, Montenegro, Lituânia

Grupo C5: Israel, Bulgária, Estónia

Grupo C6: Kosovo, Letónia, Macedónia do Norte

DIferente das duas divisões superiores, a Liga C conta com 21 seleções, divididas em seis grupos, sendo três grupos com quatro equipes e três grupos com três. As vencedoras de cada grupo são promovidas para a Liga B.

As duas melhores segundas colocadas enfrentam as duas melhores terceiras colocadas da Liga B. As vencedoras destes confrontos jogam a Liga B na edição seguinte.

As seleções restantes seguem disputando a Liga C.