O Futebol Feminino tem um data para chamar de sua: dia 19 de fevereiro. A lei, que está em vigor desde 2021, foi sancionada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de divulgar para a população a importância do esporte. Mas por que exatamente neste dia é celebrado o futebol feminino?

A escolha da data tem a ver com o aniversário da jogadora Marta, que é no dia 19 de fevereiro. Nesta quarta-feira, a melhor do mundo completa 39 anos. Além de exaltar o esporte, a intenção é homenagea-la devido aos feitos para o esporte e também para o Brasil.

- O futebol feminino brasileiro é um dos mais vitoriosos do mundo e a melhor data para se comemorar é o dia do aniversário de sua maior jogadora, a Marta - falou a deputada Enfermeira Rejane, autora do projeto, na época que a lei foi sancionada.

Carreira de Marta no futebol feminino

Marta começou a jogar futebol profissionalmente em 2000, aos 14 anos, no Vasco da Gama. Desde então, construiu uma carreira notável tanto em clubes quanto na Seleção Feminina. Além da equipe carioca, a atacante acumula passagens por Santos, Los Angeles e Orlando Pride, seu atual clube.

Marta acertou sua renovação com o time norte-americado por mais dois anos. Por lá, conquistou o NWSL Shield durante a temporada regular e o NWSL Championship, tornou-se a primeira jogadora a atingir as 100 aparições pelo Orlando Pride em 2023 e também foi eleita MVP pelas suas companheiras de equipa na sua primeira temporada no Orlando Pride.

Conquistas e Recordes