Nesta terça-feira (24), o Boca Juniors enfrenta o Auckland City em duelo válido pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. A partida será realizada no Geodis Stadium, em Nashville (EUA), com início às 16h (horário de Brasília). A transmissão ao vivo fica por conta do SporTV (canal fechado), CazéTV (YouTube/Prime Video/Disney+) e DAZN (streaming).

Ficha do jogo BOC AUC 3ª rodada Mundial de Clubes Data e Hora Terça-feira, 24 de junho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Geodis Stadium, em Nashville (EUA) Árbitro Glenn Nyberg (SUE) Assistentes Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SUE) Onde assistir

Após um início complicado na competição, o Boca Juniors precisa de uma vitória por goleada para manter viva a chance de avançar às oitavas de final. Com apenas 1 ponto até o momento, o time argentino precisa vencer por pelo menos sete gols de diferença e torcer para que o Benfica seja derrotado pelo Bayern de Munique na outra partida da chave. A equipe conta com o retorno do atacante Edinson Cavani, mas segue desfalcada de Nicolás Figal e Ander Herrera, suspensos, além de Marcos Rojo, que é dúvida.

Já o Auckland City, eliminado da competição, tenta encerrar sua participação com uma despedida honrosa. A equipe da Oceania, que sofreu 16 gols em dois jogos, terá dúvida no gol entre Tracey e Garrow, este último com boas atuações recentemente. O time aposta no atacante Myer Bevan para buscar o resultado positivo no duelo.

✅ FICHA TÉCNICA

AUCKLAND CITY X BOCA JUNIORS

3ª RODADA – GRUPO C – MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Geodis Stadium, Nashville (EUA)

📺 Transmissão: SporTV, CazéTV (YouTube / Prime Video / Disney+), DAZN

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

🚩 Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SUE)

🖥️ VAR: Não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AUCKLAND CITY: Garrow; Murati, Boxall, Den Heijer, Mitchell, Lobo; Yoo, Garriga, Ilich, Manickum; Bevan.

BOCA JUNIORS: Marchesín; Advíncula, Battaglia, Pellegrino, Blanco; Belmonte, Zenón; Zeballos, Palacios, Velasco; Merentiel.

Boca Juniors x Auckland City em jogo válido pela terceira rodada do Mundial de Clubes (Arte: Lance!)

