Onde Assistir

Napoli x Qarabag: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Avatar
Lance!
Napoles (ITA)
Dia 24/11/2025
13:40
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  Matéria
  Mais Notícias

Napoli e Qarabag se enfrentam nesta terça-feira (25), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

NAP
QAR
5ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
Local
Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
Árbitro
Szymon Marciniak
Assistentes
Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik
Var
Pol van Boekel
Onde assistir

O Napoli recebe o Qarabag no Estádio Diego Armando Maradona para um confronto inédito na história, buscando recuperação urgente na Champions League, onde ocupa apenas a 24ª posição. A equipe de Antonio Conte enfrenta uma grave crise de desfalques, sem peças-chave como Lukaku, Anguissa e De Bruyne, e precisará confiar na eficiência do atacante Rasmus Højlund e na força de sua torcida, já que perdeu apenas uma das últimas 19 partidas de Champions em casa.

Do outro lado, o Qarabag chega em momento superior, ocupando o 15º lugar e vindo de bons resultados contra Benfica e Chelsea. Apesar de nunca ter vencido um clube italiano, a equipe azeri aposta no ataque produtivo liderado por Leandro Andrade para explorar a defesa instável do Napoli, que sofreu 13 gols nos últimos seis jogos na competição.

Tudo sobre o jogo entre Napoli Qarabag pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Napoli x Qarabag
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (árbitro); Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (assistentes); Wojciech Myc (quarto árbitro)
📺 VAR: Pol van Boekel

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Napoli (Técnico: Gurban Gurbanov):
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund

Qarabag (Técnico: Gurban Gurbanov):
Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Kady, Andrade, Zoubir; Duran

O Napoli enfrenta o Qarabag pela Champions League (Foto: Carlo Hermann/AFP)
O Napoli enfrenta o Qarabag pela Champions League (Foto: Carlo Hermann/AFP)

