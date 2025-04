Napoli e Empoli se enfrentam em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida acontece nesta segunda-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tudo sobre o jogo entre Napoli x Empoli pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Napoli x Empoli

32ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda-feira, 14 de abril, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: Davide Massa

📺 VAR: Valerio Marini

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Napoli (Técnico: Antonio Conte)

Scuffet; Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

❌ Desfalques: Di Lorenzo e Zambo Anguissa (suspensos por cartões amarelos); Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Nikita Contini (lesionados)

❓Dúvida: Meret

⚪ Empoli (Técnico: Roberto D'Aversa)

Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezella; Espósito, Cacáce; Colombo

❌ Desfalques: Anjorin, Ismajli, Kouame, Silvestri, Haas, Pellegri, Sazonov, Zurkowski, Maleh (lesionados)

➡️ Imprensa espanhola detona Mbappé, do Real Madrid, por lance violento