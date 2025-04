Di María abre o jogo sobre envolvimento em esquema de apostas

Ángel Dí María, de 37 anos, passa por investigação na Itália devido a envolvimento com sites ilegais. A investigação, que abrange o período entre 2021 e 2023, aponta a participação em plataformas não autorizadas, sobretudo em jogos de pôquer online. Nas redes sociais, o argentino negou qualquer tipo de participação em apostas clandestinas.

Antes das versões dos jornais, quero dizer que jamais fiz qualquer tipo de apostas ilegais. publicou Di María, no Instagram

Primeiro pronunciamento do Di María sobre o caso (Foto: Reprodução/Instagram@angeldimariajm)

👨‍⚖️ Entenda o caso do Campeonato Italiano

O Ministério Público de Milão investiga um esquema de apostas ilegais que envolve, ao menos, 12 jogadores ou ex-jogadores do Campeonato Italiano, segundo o jornal "Corriere della Sera". Di María consta no grupo, e seu envolvimento aconteceu na época em que atuou na Juventus, entre 2022 e 2023.

O escândalo veio à tona após a análise de mensagens encontradas nos celulares de Sandro Tonali (ex-Milan), atualmente no Newcastle, e Nicolò Fagioli, da Fiorentina. As conversas revelam a existência de uma rede de apostas ilegais operada por dois empresários. Para ocultar os pagamentos e o fluxo de dinheiro, os jogadores eram orientados a simular compras de relógios de luxo, da marca "Rolex", em uma joalheria de Milão. Eles realizavam transferências bancárias rastreáveis, mas os produtos nunca saíam da loja. O valor, na prática, servia para quitar dívidas de apostas.

A Justiça italiana já determinou o bloqueio de 1,5 milhão de euros, cerca de R$9 milhões, da "Elysium Group", empresa responsável pela joalheria, e solicitou prisão domiciliar para cinco pessoas ligadas à organização e à lavagem de dinheiro. Tonali e Fagioli, já punidos pela Justiça Desportiva com multas e suspensão, agora também enfrentam acusações penais.

continua após a publicidade

