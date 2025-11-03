Napoli x Eintracht Frankfurt: onde assistir e escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Napoli e Eintracht Frankfurt terão os caminhos cruzados nesta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do SPACE e na HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Napoli 🔵
Buscando se recuperar na Champions League, já que ocupa um amargo 23º lugar na fase de liga com apenas uma vitória conquistada contra o Sporting. Na última rodada, o time de Antonio Conte foi goleado pelo PSV por incríveis 6 a 2. Porém, os Napolitanos reagiram bem no Campeonato Italiano vencendo a Inter de Milão e o Lecce, além de empatar com a sensação Como. Para o duelo contra o Frankfurt, que será um confronto direto, Conte não terá os mesmos desfalques de longo prazo: Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.
Eintracht Frankfurt 🔴⚪
O Eintracht Frankfurt iniciou 2025/26 com muita oscilação, principalmente por questões defensivas. A equipe de Dino Toppmöller já sofreu 31 gols nessa temporada, o que revela uma média de 2,5 gols sofridos por jogo. Na última rodada, contra o Liverpool, por exemplo, o Frankfurt foi goleado em casa por 5 a 1. Além dos problemas na defesa, o Eintracht não poderá contar com seu desafogo ofensivo: Uzun, artilheiro do time. Os alemães estão na 22º posição na fase de liga com a mesma pontuação do Napoli.
Tudo sobre o jogo entre Napoli x Eintracht Frankfurt pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Napoli 🆚 Eintracht Frankfurt
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles (ITA)
👁️ Onde assistir: SPACE e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: João Pinheiro (POR)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR), Luciano Maia (POR) e Fabio Verissimo (POR) - quarto árbitro
📺 VAR: Tiago Martins (POR) e André Narciso (POR) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Olivera; Lobotka, Anguissa e McTominay; Politano, Hojlund e David Neres.
❌ Desfalques: Meret, Spinazzola, Gilmour, De Bruyne, Lukaku e Lorenzo Lucca.
Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Zetterer; Kristensen, Koch, Theate e Brown; Larsson, Chaibi e Skhiri; Doan, Burkardt e Knauff.
❌ Desfalques: Uzun e Oscar Hojlund.
