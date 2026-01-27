menu hamburguer
Napoli x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Nápoles (ITA)
Dia 27/01/2026
21:29
Napoli x Chelsea pela 8ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraNapoli x Chelsea pela 8ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
Napoli e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT (TV fechada) e pela HBO Max (streaming).➡️Clique para assistir na MAX

Ficha do jogo

Escudo-NAPOLI
NAP
Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
8ª rodada
Champions League
Data e Hora
quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
Árbitro
Clément Turpin (FRA)
Assistentes
Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
Var
Jérôme Brisard (FRA)
Onde assistir

O confronto é tratado como uma "final antecipada", especialmente para os donos da casa. O Napoli, atual campeão italiano, vive um drama: ocupa a 25ª colocação com 8 pontos, estando momentaneamente eliminado. Para alcançar a zona de repescagem (playoffs), o time de Antonio Conte precisa vencer obrigatoriamente e torcer por tropeços de adversários diretos. A equipe vem de derrota para a Juventus e sofre com muitos desfalques.

O Chelsea, por sua vez, entra em campo defendendo sua posição no G8. Com 13 pontos na 8ª colocação, os Blues dependem apenas de si para garantir a vaga direta nas oitavas de final. Um tropeço pode empurrar o time londrino para a fase de playoffs. A equipe vem embalada por uma vitória no clássico contra o Crystal Palace e aposta na dupla brasileira Estêvão e João Pedro.

Tudo sobre o jogo entre Napoli x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Napoli 🆚 Chelsea
8ª rodada – UEFA Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
👁️ Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Meret; Beukema, Buongiorno e Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Vergara, Elmas e Spinazzola; Rasmus Højlund.

🔵🔵 Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Estêvão e João Pedro.

