Manchester City e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela última rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. O confronto decisivo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

O Manchester City chega à rodada final em situação relativamente confortável. A equipe de Pep Guardiola ocupa a 11ª colocação geral, com 13 pontos, mesma pontuação de clubes que hoje estão na zona de classificação direta às oitavas de final. Uma vitória em casa pode colocar os Citizens entre os oito primeiros, evitando a disputa dos playoffs. No último fim de semana, o City venceu o Wolverhampton por 2 a 0, pela Premier League, e ganhou confiança para o compromisso europeu.

Já o Galatasaray entra pressionado, mas ainda vivo na briga. O time turco aparece na 17ª posição, com 10 pontos, dentro da zona de playoffs, mas com margem mínima. A distância para o Napoli, primeiro fora da zona de classificação, é de apenas dois pontos, o que torna o duelo em Manchester decisivo para o futuro da equipe na competição continental.

Tudo sobre Manchester City x Galatasaray (onde assistir, horário, escalações e local):

Manchester City 🆚 Galatasaray

8ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

🚩 Assistentes: José Naranjo (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)

📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne e Ait-Nouri; O'Reilly, Reijnders e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Doku.

🔴🟡 Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)

Çakir; Sallai, Davinson Sánchez, Bardakci e Elmali; Torreira, Lemina e Akgun; Sané, Yilmaz e Osimhen.

Manchester City x Galatasaray pela 8ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

