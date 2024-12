Monza recebe o Udinese, nesta segunda-feira (9), em duelo válido pela 15ª rodada da Serie A, primeira divisão italiana. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Brianteo. O confronto será transmitido pelo streaming Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Monza precisa da vitória para se livrar da zona de rebaixamento. Com 10 pontos, após 14ª rodadas, o clube mandante ocupa a 19ª posição e é vice lanterna. Já na primeira parte da tabela, o Udinese está, com 17 pontos, no nono lugar.

✅ FICHA TÉCNICA

MONZA X UDINESE

15ª RODADA - SERIE A

📆 Data e horário: segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Brianteo, em Monza (ITA)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium

🟨 Árbitro: Gianluca Manganiello

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MONZA (Técnico: Alessandro Nesta)

Turati; Caldirola, Marí e Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco e Kyriakopoulos; Dany Mota e Caprari; Djuric.

UDINESE (Técnico: Kosta Runjaic)

Okoye; Giannetti, Bijol e Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlström, Zarraga e Kamara; Thauvin e Davis.

