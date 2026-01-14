menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Monsoon x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Gaúcho 2026

Trovão e Colorado se enfrentam pela segunda rodada

Avatar
Lance!
Porto Alegre (RS)
Dia 14/01/2026
21:23
Ficha técnica: Monsoon x Internacional
imagem cameraMonsoon e Inter jogam pelo Gauchão. Foto: Arte/Lance!
  • Matéria
  • Mais Notícias

Monsoon e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no estádio Passo d'Areia, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2026. O jogo terá transmissão dos canais sportv (tv fechada) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam os dois times?

O Monsoon vem de empate em 1 a 1 com o Guarany de Begé, fora de casa, na estreia da competição. O Trovão é o terceiro colocado do Grupo B, com 3 pontos.

O treinador Paulo Baier não tem baixas para a partida.

O Internacional estreou com vitória por 2 a 1 contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio. O Colorado lidera o Grupo A, com 3 pontos.

Para o jogo, o auxiliar Pablo Fernández dá lugar ao técnico Paulo Pezzolano, que fará a estreia no clube. Além dele, alguns jogadores do time principal devem aparecer na escalação inicial, já que o primeiro jogo foi com time alternativo.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo entre Monsoon e Internacional pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA
MONSOON X INTERNACIONAL
2ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Tiago Lemos Clasen
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Luciane Rodrigues dos Santos
🖥️ VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MONSOON (Técnico: Paulo Baier)
Pavan; Vinícius Garcia, Yuri, Ricardo e Pará; Jonathan Cabeça, Henrique e Jean Carlo; Anderson, Luan e Elieser.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni (Ivan); Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabei; Ronaldo (Bruno Gomes), Benjamin, Vitinho (Gustavo Prado), Bruno Tabata e Carbonero; Borré.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias