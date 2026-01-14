Monsoon x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Gaúcho 2026
Trovão e Colorado se enfrentam pela segunda rodada
Monsoon e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no estádio Passo d'Areia, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2026. O jogo terá transmissão dos canais sportv (tv fechada) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
Como chegam os dois times?
O Monsoon vem de empate em 1 a 1 com o Guarany de Begé, fora de casa, na estreia da competição. O Trovão é o terceiro colocado do Grupo B, com 3 pontos.
O treinador Paulo Baier não tem baixas para a partida.
O Internacional estreou com vitória por 2 a 1 contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio. O Colorado lidera o Grupo A, com 3 pontos.
Para o jogo, o auxiliar Pablo Fernández dá lugar ao técnico Paulo Pezzolano, que fará a estreia no clube. Além dele, alguns jogadores do time principal devem aparecer na escalação inicial, já que o primeiro jogo foi com time alternativo.
Confira as informações do jogo entre Monsoon e Internacional pelo Campeonato Gaúcho
✅ FICHA TÉCNICA
MONSOON X INTERNACIONAL
2ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO
📆 Data e horário: Quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Tiago Lemos Clasen
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Luciane Rodrigues dos Santos
🖥️ VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MONSOON (Técnico: Paulo Baier)
Pavan; Vinícius Garcia, Yuri, Ricardo e Pará; Jonathan Cabeça, Henrique e Jean Carlo; Anderson, Luan e Elieser.
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni (Ivan); Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabei; Ronaldo (Bruno Gomes), Benjamin, Vitinho (Gustavo Prado), Bruno Tabata e Carbonero; Borré.
