Vitória anuncia renovação de lateral que pertence ao Internacional

O lateral-esquerdo Ramon segue no Vitória nesta temporada. Depois de uma novela que se estendeu por cerca de um mês, o atleta de 24 anos, que pertence ao Internacional, acertou a renovação do empréstimo com o Rubro-Negro até o fim deste ano.

O vínculo de Ramon com o Vitória ainda conta com uma possibilidade de compra ao término do empréstimo.

Com a lesão de Jamerson, ainda na 12ª rodada do Brasileirão do ano passado, Ramon foi contratado junto ao Internacional para suprir essa lacuna no elenco do Vitória. O lateral entrou em campo 18 vezes com a camisa do Leão e foi peça importante na arrancada final para fugir da zona de rebaixamento.

Impasse entre Inter e Vitória

Como apurado anteriormente pela reportagem do Lance!, o Vitória exerceria o direito de compra do lateral do Internacional, cláusula estabelecida ainda no primeiro contrato. Os direitos federativos seriam de 1,5 milhão de euros, ou R$ 9,8 milhões na cotação atual. Estava tudo certo entre Leão e Alvirrubro para que a venda fosse fechada.

O negócio, porém, travou entre o atleta e o clube soteropolitano devido a questões salariais. Nesse ponto, entrou um segundo clube na jogada. O Botafogo, que já teria demonstrado interesse por Ramon em fevereiro deste ano, sondou o estafe do lateral sobre a possibilidade de contratação.

Mesmo depois de todo esse impasse, que poderia até resultar em um retorno dele para o Internacional, o Vitória divulgou a renovação de contrato nesta quarta-feira. Vale lembrar que ele deve continuar como titular nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro estreia às 19h do dia 28 de janeiro (horário de Brasília), uma quarta-feira, contra o Remo, no Barradão.