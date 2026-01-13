O Internacional negou que está com as contas bloqueadas por conta de uma ação judicial do empresário Pablo Alain Lecler Fluxa. O Colorado, contudo, admite a dívida com o agente pela contratação do chileno Carlos Palacios, atualmente no Boca Juniors.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pablo Lecler Fluxa processou o Inter na 18ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre (RS) por um débito de R$ 720. A dívida é referente à uma parcela vencida em 17 de dezembro de 2025.

A Justiça, então, determinou o bloqueio de R$ 239 mil da conta colorada, valor que permanece retido até a definição do processo. De acordo com o clube, 'não há bloqueio das contas gerais, que seguem ativas e operando normalmente'.

continua após a publicidade

Dentro da ação, o Inter chegou a oferecer um equipamento de iluminação de grama como garantia de pagamento. A juíza Fabiana dos Santos Kaspary, responsável pela decisão, afirmou que a oferta colorada 'beira a jocosidade'.

Entenda a dívida do Inter

O Inter contratou Carlos Palacios, do Unión Española-CHI, em 2021, por 3 milhões de dólares (R$ 16,5 milhões na cotação da época). O empresário Pablo Leclerc Fluxa, que intermediou a transferência, conseguiu uma comissão de 154 mil dólares (R$ 850 mil), a serem pagas em quatro parcelas de 38,5 mil dólares (R$ 212,52 mil) - o agente alega que recebeu duas delas.

continua após a publicidade

Pelo Inter, Palacios pouco fez e deu três assistências em 35 jogos. No ano seguinte, o meio-campista acertou com o Vasco.