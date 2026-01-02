Monaco x Lyon: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Francês
Confira todas as informações do duelo válido pela 17ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Monaco e Lyon se enfrentam neste sábado (3), às 13h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A partida será realizada no Estádio Luis II, em Mônaco, com transmissão ao vivo da CazéTV.
Relacionadas
- Futebol Internacional
IA prevê quantos gols Endrick fará no Lyon antes da Copa do Mundo; confira a análise
Futebol Internacional02/01/2026
- Futebol Internacional
Rival do Barcelona é punido antes da decisão na Supercopa da Espanha
Futebol Internacional02/01/2026
- Futebol Internacional
Flamengo ‘leva chapéu’ de clube da Premier League por astro; veja valores
Futebol Internacional02/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Monaco atravessa um momento de instabilidade na Ligue 1 e ocupa a nona colocação, com campanha irregular de sete vitórias, dois empates e sete derrotas. A equipe sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos e chega pressionada para o confronto, apostando no mando de campo para reagir e ganhar posições na tabela do Campeonato Francês.
O Lyon vive fase mais consistente e aparece na quinta posição, com 27 pontos, mantendo-se na briga pelas primeiras colocações e buscando reduzir a diferença para Lille e Olympique de Marselha, ambos com 32 pontos, sendo este último o responsável por abrir o G-3 da competição, que garante vaga na próxima Liga dos Campeões.
Tudo sobre o jogo entre Monaco e Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Monaco 🆚 Lyon
17ª rodada — Ligue 1
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️Arbitragem: Jérôme Brisard
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Monaco (Técnico: Stéfano Pocognoli)
Lukáš Hrádecký; Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu e Caio Henrique; Mamadou Coulibaly e Aleksandr Golovin; Maghnes Akliouche, Folarin Balogun e Mika Biereth.
Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Rémy Descamps; Hans Hateboer, Abner Vinícius, Maitland-Niles e Ruben Kluivert; Mathys de Carvalho, Adam Karabec e Tyler Morton; Khalis Merah, Martin Satriano e Afonso Moreira.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias