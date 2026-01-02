menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Monaco x Lyon: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Francês

Confira todas as informações do duelo válido pela 17ª rodada

Avatar
Lance!
Monaco (FRA)
Dia 02/01/2026
14:15
Monaco x Lyon: onde assistir pelo Campeonato Francês (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraMonaco x Lyon: onde assistir pelo Campeonato Francês (Foto: Arte/Lance!)
Monaco e Lyon se enfrentam neste sábado (3), às 13h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A partida será realizada no Estádio Luis II, em Mônaco, com transmissão ao vivo da CazéTV.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

MON
LYO
17ª rodada
Ligue 1
Data e Hora
Sábado, 3 de janeiro, às 13h (de Brasília)
Local
Estádio Luis II, em Mônaco
Árbitro
Jérôme Brisard
Onde assistir
CazéTV

O Monaco atravessa um momento de instabilidade na Ligue 1 e ocupa a nona colocação, com campanha irregular de sete vitórias, dois empates e sete derrotas. A equipe sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos e chega pressionada para o confronto, apostando no mando de campo para reagir e ganhar posições na tabela do Campeonato Francês.

O Lyon vive fase mais consistente e aparece na quinta posição, com 27 pontos, mantendo-se na briga pelas primeiras colocações e buscando reduzir a diferença para Lille e Olympique de Marselha, ambos com 32 pontos, sendo este último o responsável por abrir o G-3 da competição, que garante vaga na próxima Liga dos Campeões.

Tudo sobre o jogo entre Monaco e Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Monaco 🆚 Lyon
17ª rodada — Ligue 1
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro, às 13h (de Brasília)
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro, às 13h (de Brasília)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️Arbitragem: Jérôme Brisard

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Monaco (Técnico: Stéfano Pocognoli)
Lukáš Hrádecký; Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu e Caio Henrique; Mamadou Coulibaly e Aleksandr Golovin; Maghnes Akliouche, Folarin Balogun e Mika Biereth.

Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Rémy Descamps; Hans Hateboer, Abner Vinícius, Maitland-Niles e Ruben Kluivert; Mathys de Carvalho, Adam Karabec e Tyler Morton; Khalis Merah, Martin Satriano e Afonso Moreira.

Endrick durante primeiro treino como jogador do Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
Endrick durante primeiro treino como jogador do Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

