Monaco e Brest se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), no Stade Louis II, em Monaco (FRA). O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês e terá transmissão da CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Jornal europeu elege Endrick entre os três melhores jovens do futebol mundial

✅ FICHA TÉCNICA

Monaco x Brest

12ª rodada - Campeonato Francês

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 22 de novembro de 2023, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Stade Louis II, em Monaco (FRA)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube) Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Thomas Leonard (FRA)

🔍 VAR: Nicolas Rainville (FRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Monaco (Técnico: Adi Hutter)

Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Magassa, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

Brest (Técnico: Érick Roy)

Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haidara; Fernandes, Magnetti, Martin; Del Castillo, Mama Balde, Pereira Lage.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte