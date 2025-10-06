Mogi x Franca: horário e onde assistir a final do Paulista de basquete
A final será melhor de cinco jogos
- Matéria
- Mais Notícias
Mogi e Franca se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. A partida terá transmissão pelo Canal da Federação Paulista de Basquete no YouTube.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Mogi retorna a uma final do Paulista depois de nove anos e vai em busca de sua segunda taça. A equipe de Fernando Penna eliminou o Paulistano nas quartas, por 2 a 1, e venceu o Pinheiros na semifinal por 2 a 0.
O Franca, por sua vez, quer seu 17º título e chega à final com facilidade, eliminando o Rio Claro nas quartas de final e o São José na semifinal, vencendo ambas as séries melhor de três por 2 a 0.
Tudo sobre Mogi x Franca
✅ FICHA TÉCNICA
Mogi x Franca
FINAL — JOGO 1
📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes
📺 Onde assistir: Canal da Federação Paulista de Basquete no YouTube
Há 29 anos, Mogi conquistava seu 1° título Paulista
O Mogi conquistava seu primeiro e único título Paulista de basquete masculino em 6 de outubro de 1996, exatamente contra o adversário da edição de 2025. Na época, a equipe contava com jogadores de alto nível, como os armadores André Ratto e Caio Cazziolato, o ala norte-americano Jeffty, o ala-pivô Pipoka e o pivô Janjão.
Na ocasião, o Mogi abriu vantagem na série e, no dia 16 de dezembro, se consagrou campeão ao vencer o Jogo 4 por 79 a 67. Ao longo das três décadas seguintes, o Franca se consolidou no torneio e venceu nove títulos (1997, 2000, 2006, 2007, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias