Real Madrid reforça basquete com pivô de impressionante porte físico

Para compor a equipe infantil de basquete, o Real Madrid apresentou o jogador Moussa Balla Traoré, nascido em Bamako, capital do Mali. Com 1,98m aos 11 anos, o ala-pivô impressiona pela sua forma física, semelhante a de um atleta profissional.

Pelo porte físico, superior ao dos jogadores de sua idade, Moussa Balla vai integrar a equipe sub-14. Segundo o site do Real Madrid, o menino nasceu em 24 de outubro de 2013, ou seja, completa 12 anos no próximo mês.

Competições do basquete infantil do Real Madrid

É previsto que Moussa Balla seja inscrito nos principais torneios infantis de basquete na Espanha, como a Minicopa Endesa e a Minicopa do Rei, que será disputada em fevereiro do ano que vem.

Moussa Balla Traoré, atleta de basquete do Real Madrid, com 11 anos e 1,98m (Foto: Divulgação/ Real Madrid)

Busca de atletas no continente africano

Esta é a segunda vez que o Real Madrid contrata um atleta do continente africano. A primeira foi em 2023, quando os merengues contrataram Mahamadou Landoure, também pivô e também do Mali. Na época, o atleta tinha 13 anos e media 2,11m.

Mahamadou Landoure, atleta de basquete do Real Madrid (Foto: Dax Images/ AFP)

Outro time espanhol, o Barcelona, já fez o mesmo. O clube tem no elenco Mohamed Dabone, nascido em Burkina Faso, que mede 2,10m aos 13 anos. O atleta já atuou pela equipe profissional do Barcelona, em um amistoso, quando marcou quatro pontos em 10 minutos, em partida contra o Girona. A equipe tenta a liberação do atleta para profissionalização, já que, no país, só é permitido ter vínculo empregatício a partir dos 16 anos.