Vasco chega ao Brasileirão 2026 em busca de equilíbrio; veja o raio-x da equipe

O Vasco inicia sua caminhada no Brasileirão 2026 nesta quinta-feira (29), diante do Mirassol, às 20h (de Brasília), no estádio Maião. Depois de duas temporadas marcadas por altos e baixos, o Gigante da Colina entra na competição com um objetivo claro: ser mais equilibrado desde o início.

Nas últimas edições do campeonato, o Vasco começou muito mal, precisou de longas recuperações ao longo do torneio e, apesar de flertar com uma vaga na Libertadores, acabou ficando pelo caminho. Em 2026, a missão é diferente. Sob o comando de Fernando Diniz, o clube tenta reencontrar regularidade e voltar à principal competição continental, que não disputa desde 2017.

Defesa preocupa, ataque precisa se reinventar

A perda de Vegetti e Rayan pesa: a dupla foi responsável por 47 dos 94 gols do Vasco na última temporada, exatamente metade da produção ofensiva da equipe. Para suprir essas ausências, o clube investiu em nomes do mercado sul-americano, como Rojas e Hinestroza, além da chegada de Brenner para reforçar o ataque.

Até o momento, o único reforço específico para o setor defensivo foi Alan Saldivia, zagueiro que chega com aval direto de Fernando Diniz. A expectativa é que, com mais tempo de trabalho e ajustes táticos, o sistema defensivo evolua coletivamente.

Alan Saldivia durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Diniz segue prestigiado apesar dos números

Desde que assumiu o Vasco, em maio de 2025, Fernando Diniz comandou a equipe em 48 partidas, com:

18 vitórias

11 empates

19 derrotas

O aproveitamento é de 45,1% dos pontos disputados. Os números não empolgam, mas a diretoria mantém confiança no treinador, apostando em um projeto de longo prazo, com identidade de jogo bem definida e desenvolvimento dos atletas.

Diniz na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Estrangeiros ganham protagonismo

Os jogadores estrangeiros têm papel cada vez mais importante em São Januário, com destaque para a chamada "Vascolombia". Andrés Gómez terminou 2025 em alta, foi decisivo nas fases finais da Copa do Brasil e acabou contratado em definitivo junto ao Rennes. Carlos Cuesta, titular da zaga, também teve seu vínculo adquirido após empréstimo do Galatasaray.

Andrés Gómez será comprado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Johan Rojas causou ótima impressão logo nas primeiras atuações, especialmente contra o Boavista, quando distribuiu duas assistências. Já Hinestroza chega cercado de expectativa, apontado como um dos jogadores mais cobiçados do futebol sul-americano.

Além deles, Nuno Moreira foi o terceiro jogador com mais participações em gols do Vasco em 2025 (18). Puma Rodríguez, que terminou a última temporada improvisado na lateral esquerda, renovou contrato, vive boa fase e virou sombra direta para Paulo Henrique. Na última partida, marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista.

Por outro lado, Garré está fora dos planos de Fernando Diniz e deve ser negociado nos próximos dias.

Estrangeiros do Vasco

Hinestroza (Colombia) Carlos Cuesta (Colombia) Johan Rojas (Colombia) Andrés Gómez (Colombia) Alan Saldivia (Uruguai) Puma Rodríguez (Uruguai) Nuno Moreira (Portugal) Garré (Argentina)

Vasco ativo no mercado

CHEGADAS

Alan Saldivia (Colo-Colo) Johan Rojas (Monterrey) Marino Hinestroza (Atletico Nacional) Brenner (Udinese)

Johan Rojas em campo pelo Vasco (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

SAÍDAS

Rayan (Bournemouth)

Vegetti (Cerro Porteño)

Maxime Dominguez (Cracóvia)

Leandrinho (Al Sharaj)

Paulinho (Internacional)

Jean David (Limache)

Juan Sforza (Talleres)

Paulo Ricardo (Fortaleza)

Ray (Juventude)

Léo Jacó (Atlético-GO)

Mauricio Lemos (Sem clube)

Rayan é apresentada pelo Bournemounth (Foto: Divulgação)

Elenco do Vasco em 2026

🧤Goleiros

1 – Léo Jardim

13 – Daniel Fuzato

37 – Pablo

🛡️ Zagueiros

4 – Alan Saldivia

30 – Robert Renan

33 – Lyncon

43 – Lucas Freitas

46 – Carlos Cuesta

64 – Walace Falcão

🟢 Laterais-esquerdos

6 – Lucas Piton

12 – Victor Luis

45 – Riquelme

60 – João Vitor

🔵 Laterais-direitos

2 – Puma Rodríguez

96 – Paulo Henrique

⚙️ Volantes

3 – Tchê Tchê

8 – Jair

23 – Thiago Mendes

25 – Hugo Moura

85 – Mateus Carvalho

88 – Cauan Barros

– Lucas Eduardo*

🎯 Meias (M)

9 – Matheus França

10 – Philippe Coutinho

14 – Estrella

29 – Johan Rojas

98 – JP

⚡ Atacantes (A)

7 – David

11 – Andrés Gómez

15 – Garré

17 – Nuno Moreira

18 – Marino Hinestroza

19 – GB

28 – Adson

74 – Andrey Fernandes

90 – Diego Minete

– Brenner*

*Sem numeração definida.

O Vasco chega ao Brasileirão com a terceira menor média de idade da competição: 25,7 anos.

O que esperar do Vasco em 2026?

O desafio do Vasco é claro: equilíbrio. Com um elenco jovem, mudanças profundas no ataque e a necessidade urgente de ajustes defensivos, o Brasileirão 2026 será um verdadeiro teste para o projeto de Fernando Diniz.

Se conseguir corrigir as falhas defensivas e encontrar novas referências ofensivas, o Gigante da Colina pode, enfim, brigar de forma consistente por uma vaga na Libertadores — sonho que a torcida cruzmaltina não vive há quase uma década.

