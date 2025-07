Santos se posiciona sobre a situação do atacante Julio Furch

O Santos emitiu uma nota nesta quinta-feira (18) anunciando o desligamento, de forma amigável, com o atacante argentino Julio Furch.

O atleta de 35 anos perdeu espaço no Peixe nesta temporada e não entrou em campo. Ele treinava separadamente do elenco. Cléber Xavier chegou a reintegrá-lo ao elenco, mas preferiu seguir com Deivid Washington, Tiquinho e Luca Meirelles para a posição.

Furch acumula 63 partidas e 9 gols pelo Alvinegro Praiano. Ele ajudou o Peixe a conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro no ano passado.

O jogador chegou ao time da Baixada Santista em julho de 2023, depois de uma temporada de sucesso no Atlas, do México. Ele disputava posição com Marcos Leonardo.

O argentino é formado pelo Olimpo (ARG) e acumula passagens pelo San Lorenzo (ARG), Arsenal de Sarandí (ARG), Belgrano (ARG), Tiburones Rojos (MEX) e Atlas (MEX).

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

De forma amigável, o Santos FC e o atleta Julio Furch concluíram a negociação para a rescisão de contrato. O acordo foi firmado no final da tarde de hoje (17). Contratado em 2023, o atacante disputou 63 partidas e marcou 9 gols pelo Clube.

Números de Julio Furch:

63 jogos (25 titular)

9 gols

1 assistência

248 minutos para participar de gol

30/64 finalizações no gol

0.6 passes decisivos por jogo

56% conversão de grandes chances

49% eficiência nos duelos

0.5 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.81

Despedidas:

O Santos teve baixas recentes no elenco com as saídas de Soteldo para o Fluminense, de Léo Godoy para o Independiente (ARG) e de Gabriel Veron, que foi anunciado oficialmente pelo Juventude na última quarta-feira (16).

O jogador de 22 anos estava no Peixe desde fevereiro deste ano, mas pertencia ao Porto, de Portugal. Ele teve problemas por indisciplina e acabou não agradando à comissão técnica. Lançado nas categorias de base do Palmeiras, Veron já foi apresentado pelo time de Caxias do Sul.

Já o lateral-direito Nathan foi emprestado pelo Peixe ao Remo. O Leão oficializou a contratação na última quarta-feira (16) e vai arcar com metade do salário do jogador até o final do ano. Ele estava no Internacional desde agosto do ano passado.

NÚMEROS DE GABRIEL VERON PELO SANTOS

37 jogos (27 titular)

6 gols

2 assistências

268 minutos para participar de gol

0.8 passes decisivos por jogo

0.8 finalizações por jogo (0.3 no gol)

0.6 dribles certos por jogo

38% eficiência nos duelos

0.2 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.81

NÚMEROS DE NATHAN PELO SANTOS

33 jogos (22 titular)

12 passes decisivos

0.4 cruzamentos certos por jogo (27%)

1.4 dribles certos por jogo

1.4 desarmes por jogo

1.1 interceptações por jogo

3.9 bolas recuperadas por jogo

47% eficiência nos duelos

1.1 faltas por jogo

1 pênalti cometido

Nota Sofascore 6.64