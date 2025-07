Cléber Xavier comemora momento de Neymar no Santos: ‘Ele é exemplo’

O técnico do Santos, Cléber Xavier, rasgou elogios ao Neymar, autor do gol da vitória do Peixe diante do Flamengo, na última quarta-feira (16), na Vila Belmiro.

O camisa 10 jogou durante os 90 minutos no retorno do elenco santista ao Campeonato Brasileiro. Também foi a primeira partida após a renovação de contrato com o clube da Baixada Santista.

O comandante ainda afirmou que pretende usar o craque em duas posições em campo.

— Ultimamente, o Neymar tem jogado muito por dentro, e vou usá-lo nas duas funções: ou como falso 9 ou como 10. Depende do jogo, do momento da partida e do momento dele. Como ele desenvolveu muito bem a parte física e a gente iria usá-lo no jogo todo, treinamos as duas possibilidades. Com o Deivid, com o Tiqueinho e o Bontempo, consegui colocar em prática. Em um determinado momento, o Deivid cansou e precisei dar sustentação ali por dentro para buscar a vitória. Trabalhei o Bontempo mais adiantado por não ter um específico; utilizei no treino e no amistoso — disse o técnico.

Neymar disputa a bola em jogada com Bruno Henrique, do Flamengo, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cléber Xavier ainda ressaltou que Neymar é um exemplo para a equipe santista e que precisa avaliar com cautela a presença do craque em campo pela grande quantidade de jogos.

— Como eu falei: vou usar o Neymar das duas maneiras. Primeiro, quero falar da qualidade dele na parte física, pela sua dedicação em cumprir os trabalhos. A dedicação dele, a alegria de estar liderando esse grupo de atletas... Ele tem um objetivo de ajudar, primeiro, o Santos a chegar em uma posição melhor e, depois, chegar na Seleção Brasileira. Ele é um exemplo para os outros. O jogo dele não foi só bom fisicamente, mas quando tinha a posse e correu muito. Marcou, ajudou a crescer. Temos uma sequência difícil, com jogos no meio da semana. Temos que cuidar de algumas situações. A definição do time será na próxima sexta-feira (18) — concluiu Xavier.

Santos x Flamengo:

O Santos venceu o Flamengo e se distanciou da zona do rebaixamento da competição. Agora ocupa o 13º lugar com 14 pontos, dois a mais do que o Vitória, o primeiro clube do Z4.

Mais de 13 mil santistas prestigiaram o retorno do clube no Brasileirão e acompanharam de perto o ídolo Neymar, ditando o ritmo do jogo, segurando a pressão do Rubro-Negro com os outros jogadores experientes do elenco, como Gabriel Brazão e João Basso.

Outro destaque da vitória santista, que quebrou um jejum de seis anos sem vencer o rival na Vila Belmiro, foi a estreia oficial de Robinho Jr. no time principal. Aclamado pela torcida, entrou no segundo tempo e fez dribles com características parecidas com a do pai, o ex-jogador Robinho, que atualmente está preso por condenação de abuso sexual.

Cléber Xavier falou sobre o momento da equipe no campeonato e elogiou o poder ofensivo do clube carioca, que não contou, mais uma vez, com o atacante Pedro.

— Era a estratégia do jogo fazer pressão alta na saída do tiro de meta, e conseguimos fazer bem. E depois, na média e na baixa, controlar, não descer tanto. Mas é difícil. O Flamengo trabalha bem nesse sentido, com muita qualidade, com um jeito de jogar já dominado. A gente soube fechar os espaços por dentro e fora. Demos poucas chances. A ideia é aproveitar algum espaço no contra-ataque e, quando a gente conseguisse empurrar para trás, no meio principalmente, a gente conseguir ter uma situação que nos favorecesse e usasse o Neymar, que trabalhou bem e voltou em alto nível. Uma vitória importante contra o líder. Seguimos jogo a jogo. O mais importante de tudo foi vencer dentro de casa e fazer da Vila o nosso Alçapão — explicou.

Números de Neymar no duelo:

Neymar vs Flamengo

90 minutos jogados

1 gol

1 grande chance criada

3 passes decisivos

2 finalizações (2 no gol)

21/25 passes certos (84%)

2/2 passes longos certos

2/3 dribles certos

7/15 duelos ganhos

5 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.9