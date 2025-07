Villani responde críticas a narração de gol de Neymar em Santos x Flamengo

O Flamengo perdeu para o Santos por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante Neymar foi decisivo no confronto ao marcar o gol da vitória do Peixe. Durante a transmissão do Premiere, o narrador Gustavo Villani recebeu críticas ao classificar o tento como um golaço.

Nas redes sociais, o locutor respondeu os críticos com uma imagem do significado de "golaço", explicado pelo dicionário. Ele também destacou características do lance que colaboraram com a classificação do adjetivo.

- Neymar(só 38 jogos em dois anos e sete meses), aos 39’ do 2T, contra o Flamengo líder. Capitão, camisa 10 do Santos, de apenas 26% de posse de bola. Contra 3 zagueiros no entorno. Aço. Gol - escreveu o narrador.

Publicação de Gustavo Villani em respostas a críticas a narraçãod e gol de Neymar (Foto: Reprodução)

Neymar decide jogo contra o Flamengo

Em campo, o camisa 10 do Peixe decidiu o confronto. Ele foi protagonista do Santos durante toda a partida. Ele foi o jogador mais ativo dentro campo pela equipe de Cléber Xavier. Aos 38 minutos do segundo tempo, a atuação de gala de Neymar foi premiada com um belo gol.

O atacante recebeu um passe de Guilherme na pequena área. Com um toque na bola, ele se livrou da marcação de Léo Pereira e depois fintou Varela para bater cruzado e vencer o goleiro Rossi, do Flamengo. Veja o lance abaixo:

Com a vitória, o Santos subiu na tabela de classificação do Brasileirão. O Peixe somou três pontos, tendo 14 no total, e alcançou momentaneamente a 14ª colocação. Por outro lado, o Flamengo se manteve com 27 pontos, e agora, poderá perder a liderança para o Cruzeiro.