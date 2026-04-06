Deportivo Cuenca x Santos: onde assistir, horário e escalação do jogo pela Sul-Americana

O Santos estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, no Equador, em duelo válido pelo Grupo D da competição.

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O Peixe terá alguns desfalques para a partida, como Neymar e Gabriel Barbosa. A última participação do Alvinegro na competição foi em 2023, ano do rebaixamento, quando venceu apenas uma das seis partidas disputadas na fase de grupos. O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN e Disney +.

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Ficha do jogo DPC SAN 1ª rodada Copa Sul-Americana Data e Hora Quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 19h (de Brasília) Local Estádio Alejandro Serrano Aguilar (Equador) Árbitro Gery Vargas (Bolívia) Assistentes José Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia) Var Jorge Justiniano (Bolívia) Onde assistir

Como o Santos chega para a disputa da Sul-Americana?

O Santos chega para a Copa Sul-Americana com um técnico recém-chegado e também com a expectativa de que as boas atuações de Neymar façam o time engrenar e o levem à disputa da próxima Copa do Mundo.

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Para o duelo de estreia, o técnico Cuca não poderá contar com o camisa 10, que será poupado da longa logística de viagem. O jogador treina normalmente no CT Rei Pelé e deve reforçar a equipe no próximo sábado (11), quando enfrenta o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador santista também poderá contar com Rony, que cumpriu suspensão na última rodada contra o Flamengo, e com Igor Vinícius, recuperado de um pequeno edema no quadríceps direito.

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No entanto, Miguelito apresentou extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas após as partidas da repescagem para a Copa do Mundo com a Seleção da Bolívia. O clube optou por protocolo de recovery, e o atleta deve retornar aos treinamentos nesta terça-feira (7), no CT Rei Pelé.

O atacante Gabriel Barbosa será desfalque para realizar um novo procedimento, o mesmo adotado por alguns jogadores durante a pausa das competições na Data Fifa. Inclusive, ele fará o tratamento pela segunda vez. O procedimento foi aplicado em atletas que vinham se queixando de questões físicas, com aplicação de PRP (plasma rico em plaquetas), cujo objetivo é acelerar o processo de reabilitação.

A lista de desfalques ainda conta com o venezuelano Tomás Rincón, que não conseguiu o visto de trabalho para o Equador, além dos lesionados Gabriel Menino e Vini Lira.

Gabriel Brazão está pendurado pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desfalques:

Neymar: poupado

Gabriel Barbosa: procedimento de aplicação de PRP (Plasma Rico em Plaquetas)

Gabriel Menino: dores no músculo posterior da coxa direita.

Miguelito: extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas

Tomás Rincón: sem visto para entrar no Equador

Vini Lira: ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo

Mayke: preservado por uso de corticoide para fortalecimento do joelho

Ficha Técnica:

⚽ DEPORTIVO CUENCA x SANTOS - 1ª rodada da Copa Sul-Americana

📲Quarta-feira, 8 de abril de 2026

📍Estádio: Alejandro Serrano Aguilar (Equador)

⏰Horário: 19h (de Brasília)

📺Onde assistir: ESPN e Disney +(Clique para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Gery Vargas (Bolívia)

🚩Assistentes: José Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)

📟 VAR: Jorge Justiniano (Bolívia)

Provável escalação:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Bontempo e Christian Oliva; Barreal, Rony e Thaciano