Crystal Palace x Arsenal: onde assistir, horário e prováveis escalações da Premier League
Equipes se enfrentam pela 38ª e última rodada da competição
Crystal Palace e Arsenal se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), no estádio Selhurst Park, em Londres (ING), pela 38ª e última rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e XSports (TV), além do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
O Arsenal entra em campo com clima de festa e dever cumprido. Após conquistar o título da Premier League de forma antecipada (beneficiado por um tropeço recente do Manchester City), a equipe comandada por Mikel Arteta usará o duelo para comemorar com sua torcida antes de focar 100% no seu próximo grande desafio: a final da Champions League contra o PSG, marcada para o dia 30 de maio.
O Crystal Palace, por sua vez, também joga sem grandes pressões na tabela doméstica. Na 15ª posição com 45 pontos, a equipe garantiu a pontuação necessária para se livrar de qualquer risco de rebaixamento e usará a partida para tentar "carimbar a faixa" do campeão. O grande objetivo do time do Sul de Londres na temporada, no entanto, é a final da Conference League na próxima quarta-feira (27), contra o Rayo Vallecano.
Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Arsenal
38ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING).
👁️ Onde assistir: ESPN, XSports e Disney+.
🕴️ Árbitro: Farai Hallam (ING).
🚩 Assistentes: Marc Perry (ING) e Matt Wilkes (ING).
📺 VAR: Nicholas Hopton (ING).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🦅 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Riad, Lacroix e Canvot; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Ismaïla Sarr, Pino e Larsen.
Desfalques: Kporha, Nketiah e Guessand (lesionados).
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Declan Rice, Odegaard e Eberechi Eze; Bukayo Saka, Trossard e Gyökeres.
