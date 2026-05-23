West Ham e Leeds United se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), no London Stadium, em Londres (ING), pela 38ª e última rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo WHU LEE 38ª rodada Premier League Data e Hora domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília). Local London Stadium, em Londres (ING). Árbitro Anthony Taylor (ING). Assistentes Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING). Var John Brooks (ING). Onde assistir

O West Ham chega para a última rodada respirando por aparelhos e à espera de um verdadeiro milagre para não ser rebaixado para a Championship. A equipe comandada por Nuno Espírito Santo ocupa a 18ª colocação, abrindo o Z-3, com 36 pontos e vem de uma dura sequência de três derrotas. Para evitar a queda, os Hammers precisam obrigatoriamente vencer a partida em casa e ainda torcer por uma derrota do rival Tottenham contra o Everton.

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O Leeds United, por sua vez, entra em campo com a vida resolvida e sem grandes pretensões. Na 14ª posição com 47 pontos, o time treinado por Daniel Farke apenas cumpre tabela para encerrar a temporada, mas vem de uma boa vitória por 1 a 0 sobre o Brighton e espera dificultar a vida dos donos da casa, mesmo lidando com desfalques importantes no departamento médico, como Stach, Gruev e Okafor.

Tudo sobre o jogo entre West Ham x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham 🆚 Leeds United

38ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).

📍 Local: London Stadium, em Londres (ING).

👁️ Onde assistir: Disney+.

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING).

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING).

📺 VAR: John Brooks (ING).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔨 West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Mads Hermansen; Kyle Walker-Peters (Aaron Wan-Bissaka), Kostas Mavropanos, Axel Disasi e El Hadji Diouf; Tomás Soucek e Mateus Fernandes; Jarrod Bowen e Crys Summerville; Taty Castellanos e Callum Wilson.

⚪🟡 Leeds United (Técnico: Daniel Farke)

Karl Darlow; Joe Rodon, Jaka Bijol e Seb Bornauw; Ethan Ampadu, Brenden Aaronson, Ao Tanaka, Daniel James e James Justin; Lukas Nmecha e Dominic Calvert-Lewin.

West Ham x Leeds United - 38ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)

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