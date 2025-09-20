Mirassol x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Mirassol x Juventude se enfrentam neste domingo (21), às 16h (horário de Brasília), no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Mirassol faz uma campanha histórica no Brasileirão 2025 e ocupa a quarta colocação da tabela. Em 22 jogos, a equipe soma 39 pontos, com 10 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. O ataque balançou as redes 39 vezes, enquanto a defesa sofreu 23 gols, resultando em um saldo positivo de 16. O desempenho consistente coloca o time no G-4, brigando diretamente por uma vaga na parte de cima da classificação.

Ficha do jogo MIR JUV 24ª Rodada Brasileirão Série A Data e Hora Domingo, 21 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Já o Juventude faz uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro. Em 22 rodadas, a equipe conquistou apenas 21 pontos, com seis vitórias, três empates e 13 derrotas. O time marcou 19 gols, mas sofreu 43, o que resulta em um saldo negativo de -24. A equipe ocupa a 18ª colocação na tabela, dentro da zona de rebaixamento, e precisa reagir para evitar a queda à Série B.

Histórico do confronto

Juventude e Mirassol já se enfrentaram sete vezes na história, somando todas as competições. O time gaúcho leva vantagem no retrospecto, com três vitórias, contra dois triunfos da equipe paulista e outros dois empates. O equilíbrio marca os duelos, mas com leve superioridade do Juventude nos números gerais.

Quando se observa o desempenho em cada mando de campo, o equilíbrio também aparece. Atuando em casa, o Juventude recebeu o Mirassol em quatro oportunidades, vencendo duas vezes, empatando uma e perdendo uma. Já no interior paulista, em três confrontos, cada equipe somou uma vitória, além de um empate, mostrando que os duelos costumam ser bastante disputados independentemente do local da partida.

Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião (Foto: Reprodução / Mirassol)

Confira as informações do jogo entre Mirassol

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X JUVENNTUDE

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Chico da Costa e Alesson. (Técnico: Rafael Guanaes)

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Mandaca; Gabriel Veron (Nenê), Batalla e Taliari. (Técnico: Thiago Carpini)